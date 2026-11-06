La ONU alerta de un récord de ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante la cosecha de aceituna

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha denunciado que decenas de palestinos se han visto obligados a huir de sus hogares en Jericó tras la ocupación de sus viviendas por parte de colonos israelíes, en el marco de una escalada de violencia en Cisjordania que ha dejado un récord de 377 ataques desde el inicio de la temporada de recolección de aceituna.

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha detallado en rueda de prensa que las últimas ocupaciones se han producido en Isteih, un suburbio palestino de Jericó. Durante las incursiones, los colonos emplearon munición real, agredieron físicamente a los residentes y lanzaron piedras, provocando la huida de las familias por motivos de seguridad. Posteriormente, las fuerzas israelíes declararon el área como "zona militar cerrada", lo que ha impedido a los socios humanitarios acceder a los desplazados para evaluar sus necesidades y proveer refugio adecuado.

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Naciones Unidas ha enmarcado este episodio en una ola de violencia sistemática contra los agricultores. Según las cifras compartidas por la organización, desde septiembre se han documentado 377 incidentes con víctimas o daños a la propiedad, marcando el número más alto de agresiones durante una temporada de cosecha de aceituna desde que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) comenzó a recopilar registros en el año 2006.

En el transcurso de estos ataques, al menos un ciudadano palestino ha muerto a manos de un colono, más de 200 han resultado heridos y más de 3.850 olivos han sido destrozados o vandalizados.

Dujarric ha advertido de que esta violencia, sumada a las restricciones oficiales impuestas por Israel para acceder a los cultivos, amenaza directamente los medios de subsistencia de entre 80.000 y 100.000 familias palestinas en toda Cisjordania que dependen económicamente de esta cosecha anual.

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La ONU ha reiterado su condena y ha exigido que se garantice un acceso seguro a las tierras y que los responsables de los ataques rindan cuentas ante la justicia.