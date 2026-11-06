John Connolly, tras las elecciones en EE.UU.: "Esta semana tenemos más esperanza"

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Diego Albaladejo Álvarez

Toledo (España), 6 nov (EFE).- El escritor irlandés John Connolly está satisfecho con el resultado de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos: "Es importante no perder la esperanza y esta semana tenemos más esperanza", afirmó en una entrevista con EFE en la localidad de Toledo, al sur de Madrid.

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Connolly, que atendió a este medio antes de recibir el sábado un premio en el festival de cine y literatura CiBRA, reconoció que está "muy alegre" por el resultado electoral, ya que en los últimos años ha sido "difícil" para él viajar a EE.UU. porque no se encontraba tan cómodo como en el pasado, y añadió: "Siempre necesitamos esperar; si los buenos hacen algo, pueden cambiar el mundo un poco".

Aunque aseguró que es de izquierdas en sus opiniones sociales, Connolly no quiso revelar qué habría votado en estos comicios el protagonista de la mayoría de sus novelas, el detective Charlie Parker, porque no quiere "predicar" a sus lectores: "En el pasado incluí mis opiniones políticas de una forma fuerte en mis novelas, pero ahora quiero ser más sutil".

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Opinó que los resultados en las elecciones de medio mandato pueden reflejar un cambio de ciclo y recalcó que él trata de comunicar a sus dos hijos que "hay posibilidad de cambiar el mundo para mejor".

El autor subrayó, además, que intenta trasladar ese mensaje de esperanza a sus libros, a los que descarta etiquetar como "novela negra pura", ya que "no hay mucha esperanza en la novela negra, porque el mal es inherente al mundo y a la gente".

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En ese sentido, sentenció: "No quiero leer este tipo de libro y no quiero escribir este tipo de libro; en mis libros, los buenos hacen algo, rechazan apartarse, porque apartarse es ser cómplice del mal".

Tras más de una veintena de novelas, el autor relató que está buscando la manera de dar "una conclusión apropiada" a la historia de Charlie Parker, pero "sin enojar a los lectores", y reconoció que conoce "el destino último de Parker" y el título de la última novela, pero no "la ruta".

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Católico confeso, Connolly avanzó que de la novela que se publicará el próximo año en español, 'Un río rojo de sangre', se desprende que "es posible que la redención sea negada al detective a causa de su hostilidad al Señor" y desechó continuar la serie con alguno de estos personajes secundarios, ya que "es difícil" para él "mejorar sólo con las novelas de Parker" y tiene que escribir "cosas fuera del género" para desarrollare.

Connolly avanzó la publicación el próximo año de 'El castillo', basada en los años de la investigación del Watergate, o una novela sobre historiografía ambientada en la Italia del siglo XV, aunque asume que no tendrán el mismo éxito comercial, y aseveró: "Hay diferencia entre riesgo comercial y riesgo creativo y quiero continuar con los riesgos creativos".

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Cuando se publicó en 1999 la primera entrega de Parker era "inusual" la combinación entre novela detectivesca y sucesos sobrenaturales, aunque explicó que "ahora hay una nueva generación de escritores que no tienen los mismos prejuicios sobre las posibilidades del género".

Asimismo, dijo que usar el estado estadounidense de Maine como escenario fue para él una manera de buscar "un escenario mayor, un lienzo más grande" y escapar de los estereotipos de un escritor irlandés joven, que parecía forzado a escribir "sobre nuestra tierra, nuestra relación problemática con Inglaterra o los problemas de terrorismo".

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Connolly está a mitad de proceso para una adaptación televisiva de las aventuras de Parker, según aseguro, en la que participan Colin Farrel o Bryan Cranston, una serie con cinco temporadas planeadas, pero resaltó que no quiere escribir para la televisión, sino que prefiere escribir "sólo como el dictador" de su "propio mundo".

Connolly recibirá este sábado el premio literario 'El viento de la luna' del Festival del Cine y la Palabra, que ya recibieron los autores españoles Javier Cercas y Fernando Aramburu o el cubano Leonardo Padura, y reconoció que supone un "gran honor" y que en España siempre ha recibido mucho apoyo por sus libros. EFE

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(foto)(vídeo)