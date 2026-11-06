El presidente de Finlandia aborda con Sudáfrica "los pasos hacia una paz sostenible" en Ucrania

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El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha mantenido este viernes una llamada telefónica con su homólogo de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, para abordar la situación en Ucrania y "los pasos hacia una paz sostenible".

"Hablamos de temas actuales de política exterior y de seguridad, en particular de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, así como de los pasos hacia una paz sostenible y justa", ha señalado el dirigente escandinavo tras confirmar el contacto con Ramaphosa.

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De esta forma, ha asegurado que ambos "continuarán con un contacto estrecho", en plenos esfuerzos por que el proceso de conversaciones entre Ucrania y Rusia que se reiniciará la próxima semana en Emiratos Árabes Unidos pueda lograr avances.

Stubb está en el centro de una serie de contactos diplomáticos las últimas semanas para relanzar el proceso de paz. Aparte de varios intercambios con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lideró junto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, una conversación telefónica con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, en uno de los pocos intercambios de un líder europeo con Moscú desde el inicio de la guerra.

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Por su parte, Ramaphosa ha liderado varias iniciativas a nivel africano para acercar posturas entre Rusia y Ucrania para parar la guerra, incluyendo una delegación que viajó a Moscú en junio de 2023 para reunirse con Putin tras reunirse primero con las autoridades ucranianas en Kiev.

El líder sudafricano ha sido crítico con la guerra lanzada por Rusia por la "inestabilidad y daño" que causa a "todo el mundo", incidiendo en que, en especial, los países africanos sufren las consecuencias económicas del conflicto.