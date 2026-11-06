Antonia Dell'Atte responde al perdón de Ana Obregón con un comunicado implacable

06/11/2026 Antonia Dell'Atte. Las disculpas públicas de Ana Obregón en redes sociales a Antonia Dell'Atte por acusarla hace cinco años de falsificar una denuncia por malos tratos contra Alessandro Lequio en 1991, y las lágrimas de arrepentimiento de la bióloga este miércoles en el plató de 'Y ahora Sonsoles' reiterando su perdón a la italiana al reconocer que durante años ha defendido lo indefendible por cariño al padre de su hijo Aless Lequio, del que se ha desmarcado asegurando que ahora lo único importante es centrarse en su nieta Anita y defenderla a ella, ya han tenido contestación por parte de la que fuera musa de Armani. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Las disculpas públicas de Ana Obregón en redes sociales a Antonia Dell'Atte por acusarla hace cinco años de falsificar una denuncia por malos tratos contra Alessandro Lequio en 1991, y las lágrimas de arrepentimiento de la bióloga este miércoles en el plató de 'Y ahora Sonsoles' reiterando su perdón a la italiana al reconocer que durante años ha defendido lo indefendible por cariño al padre de su hijo Aless Lequio, del que se ha desmarcado asegurando que ahora lo único importante es centrarse en su nieta Anita y defenderla a ella, ya han tenido contestación por parte de la que fuera musa de Armani.

Rotunda y firme, Antonia ha compartido un comunicado respondiendo a Ana que reproducimos íntegro a continuación.

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"La grandeza de las personas nobles es salvar a los demás: Yo, @ana_obregon, te he salvado de una condena y de ir a la cárcel.

El mea culpa de Ana Obregón: por fin has despertado después de 35 años de mentira y acoso mediático sobre mi persona. Acepto tus disculpas y tu arrepentimiento, esperando que sea sincero. Después de 35 años has admitido que has encubierto y defendido a mi maltratador, Alessandro Lequio. Entiendo que "errar es humano, pero perseverar es diabólico" y tú has perseverado durante treinta y cinco años.

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Espero que sea la última vez que tenga que darte esta oportunidad, como he hecho en el pasado y en privado, pidiéndome que te perdonara. El perdón se tiene que merecer: no se exige, merece respeto y es sagrado. Viene de Dios. Pídele a Dios, desde tu conciencia, que te perdone y que no sigas mintiendo sobre mi persona otra vez.

He sido siempre una mujer que ha luchado por la sagrada verdad y la justicia, porque soy: madre, padre, hija, mujer, cura, monja, diosa, sabia, guerrera contra las injusticias y feminista que apoya a todas las mujeres que sufren. Y a ti también te he apoyado. Si no quieres ser prisionera del pasado, ahora te toca a ti hacer memoria histórica. Solo así podrás liberarte, porque solo la verdad nos hace libres. Y poder llamar a las cosas por su nombre*

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Espero que encuentres la paz. Yo, mujer libre, la he encontrado.

Como recoge san Mateo en el Sermón del Monte: "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados". Y ahora, a volar alto en un cielo despejado de luz y armonía.

P. D.: Las denuncias falsas no existen y la que puse yo en el lejano 1991 por malos tratos es auténtica. No hay más que añadir, su señoría".

Un comunicado que no deja lugar a dudas y que ha acompañado de un montaje fotográfico en el que vemos a Antonia ante la imagen de un águila con una corona dorada y una rama de olivo en sus garras sosteniendo una cinta en la que se puede leer "verdad y justicia".

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