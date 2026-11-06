El Kospi surcoreano se hunde más del 8,5 % en la apertura ante preocupaciones por la IA

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Seúl, 6 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, registró una considerable caída de más del 8,5 % este viernes, ante las persistentes preocupaciones por el sector de la inteligencia artificial, tras la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato en EE.UU., favorable a la regulación del sector.

Poco después de la apertura, el Kospi perdía un 8,55 %, o 460,33 puntos, hasta los 4.923,47 enteros. El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también se hundía un 6,56 %, o 44,52 puntos, hasta las 633,89 unidades.

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El operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange, suspendió las operaciones por 20 minutos, a partir de las 9:03 hora local (12:03 GMT) al registrarse una caída superior al 8 %. EFE