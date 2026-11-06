Canadá investigará la compra de Stelco por la siderúrgica estadounidense Cleveland-Cliffs

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Toronto (Canadá), 6 nov (EFE).- La ministra canadiense de Industria, Mélanie Joly, anunció este viernes que ha solicitado a la Oficina de Competencia de Canadá que investigue si la estadounidense Cleveland-Cliffs vulneró la legislación sobre competencia en relación con la adquisición de la siderúrgica canadiense Stelco en 2024.

Joly explicó que ha enviado una carta a la comisionada de Competencia, Jeanne Pratt, tras unas declaraciones del consejero delegado de Cleveland-Cliffs, Lourenco Goncalves, en las que afirmó que compró Stelco para evitar que siguiera compitiendo con su empresa en Estados Unidos.

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"Compré Stelco porque ya no podía permitirme que (Stelco) inundara el mercado estadounidense en perjuicio de mi propia compañía", declaró Goncalves en una entrevista a la radiotelevisión pública canadiense, CBC.

"Si las negociaciones y la adquisición se realizaron de mala fe, los canadienses merecen saberlo. La empresa debe afrontar las consecuencias", afirmó Joly en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La ministra también advirtió de que la reducción de la producción de Stelco, pese a disponer de capacidad industrial sin utilizar, perjudica a los fabricantes canadienses al encarecer el acero.

El anuncio coincide con el vencimiento del plazo de 15 días que Ottawa dio a Cleveland-Cliffs para reincorporar a los trabajadores despedidos y dar marcha atrás a los recortes anunciados, que podrían afectar a hasta 500 trabajadores en Hamilton y Nanticoke, o demostrar que cumple los compromisos laborales adquiridos cuando compró Stelco.

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El Gobierno canadiense ha amenazado con acudir a los tribunales para exigir sanciones económicas e incluso forzar la venta de los activos canadienses de Cleveland-Cliffs.

La compañía sostiene que cumple sus compromisos y atribuye los recortes laborales a los aranceles del 50 % impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, al acero canadiense.

Goncalves también ha expresado públicamente su apoyo a los aranceles de la Administración de Trump sobre las importaciones de acero procedentes de Canadá y México, entre otros países. EFE