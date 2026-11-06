Bolivia registra una inflación de 6,03 % entre enero y octubre de 2026

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La Paz, 5 nov (EFE).- Bolivia alcanzó una inflación acumulada de 6,03 % entre enero y octubre de este año, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) fue de 2,07 % en octubre, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, la variación de los precios a doce meses es de 7,08 %, según el reporte del instituto estatal.

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La variación mensual de 2,07 % que se produjo en octubre es consecuencia del incremento de precios en las divisiones de bienes y servicios de transporte; alimentos y bebidas no alcohólicas; muebles, bienes y servicios domésticos; vivienda y servicios básicos, además de bebidas alcohólicas y tabaco, entre otros.

Además, los bienes y servicios con mayor incidencia positiva en octubre fueron el transporte, cebolla, papa, almuerzo, tomate y carne de res.

En tanto que los quesos, algunas legumbres y hortalizas, junto a enseres de higiene personal registraron una disminución de precios.

El INE también señaló que la inflación de octubre se debe al alza de precios en las mayores ciudades y centros urbanos, principalmente Potosí (3,77 %), Sucre (3,43 %), Cobija (3,06 %) y Tarija (2,48).

También hubo incrementos en cuatro municipios de la región oriental de Santa Cruz (2,31 %), Trinidad (2,0 %), en siete municipios del departamento central de Cochabamba (2,03 %), Oruro (1,62 %) y las ciudades vecinas de La Paz y El Alto (1,53 %).

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La proyección anual realizada por el Gobierno boliviano antes de los conflictos sociales registrados en mayo y junio era una inflación de 14 %, después de que en 2025 la cifra llegó a un 20,4 %.

En agosto, el Banco Central de Bolivia proyectó en su 'Reporte de inflación y política monetaria. Segundo trimestre 2026' que el IPC este año llegue a 9,22 %, si bien alertó sobre riesgos internos y externos que podrían incidir en el incremento de precios.

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La semana pasada, el Gobierno de Rodrigo Paz presentó el Presupuesto General de Estado para 2027, que proyecta una contracción económica de -1,5 % y una inflación de 10,7 %. EFE