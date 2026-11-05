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Zelenski pide a líderes iberoamericanos alzar la voz ante "asesinatos en masa" en Ucrania

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Madrid, 5 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este jueves a los líderes reunidos en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que levanten la voz ante los "asesinatos en masa" cometidos por Rusia en su país.

"Os pido que levantéis la voz cuando hablamos de asesinatos, asesinatos en masa de nuestra población. Todos los días Rusia está matando ucranianos, con bombas, con misiles y con drones. Docenas de personas, todas las semanas", dijo Zelenski, durante su encuentro, en la misma sala del plenario de la cumbre, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros líderes iberoamericanos.

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Zelenski, que agradeció a Sánchez el apoyo de España durante la guerra de Ucrania, "tan larga y tan terrible", indicó que es la primera vez que participa en una cumbre iberoamericana y destacó la importancia de que el apoyo internacional a su país siga fuerte. EFE

(foto) (vídeo)

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