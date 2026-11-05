El Banco de Inglaterra sube tipos por primera vez en tres años, hasta el 4%

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El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido elevar en 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia, que pasará a situarse así en el 4% desde el actual 3,75%, en lo que supone la primera subida del precio del dinero en Reino Unido desde agosto de 2023.

La decisión ha contado con el respaldo de ocho de los nueve miembros del órgano de decisión en cuestiones monetarias de la institución, mientras que uno de sus componentes votó a favor de aumentar la tasa en medio punto porcentual, hasta el 4,25%.

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En su análisis, el banco central británico recuerda que la tasa de inflación en el país alcanzó en septiembre el 3,5% anual y se prevé que alcance "alrededor del 5% a mediados del próximo año" ante el impacto sobre los precios de la energía del conflicto en Oriente Próximo, aunque el Banco de Inglaterra confía en que la inflación de moderará a medida que se atenúe el impacto del encarecimiento de la energía en las lecturas interanuales de inflación y ante el efecto restrictivo de la política monetaria.

No obstante, la entidad destaca que, si bien los efectos directos del aumento de los precios de la energía son evidentes y seguirán repercutiendo en las facturas de energía de las empresas y los hogares, "aún existen pocas pruebas de efectos indirectos sobre otros precios y salarios", aunque defiende que "el grado de presión inflacionaria que se vislumbra justifica un aumento de la tasa de interés oficial".

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Asimismo, considera que unos datos de actividad económica durante los últimos meses más sólidos de lo esperado, sirven para reforzar la justificación de una política monetaria ligeramente más restrictiva.

En cualquier caso, el Banco de Inglaterra recuerda que su política monetaria no sigue una trayectoria predefinida y continuará evaluando la información en cada reunión, con atención particular a la probabilidad de que los altos costes de la energía se trasladen a otros precios y a la economía en general, mediante el seguimiento de la evolución de los salarios subyacentes, el comportamiento de los precios y la capacidad ociosa.

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De este modo, el Comité subraya que ajustará el tipo de interés oficial "según sea necesario" para garantizar que la inflación vuelva al objetivo del 2% a medio plazo.

MÁS SUBIDAS PROBABLES, NO INEVITABLES.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité del Banco de Inglaterra, el gobernador de la entidad, Andrew Bailey, ha defendido que, si bien la subida de tipos de este jueves no debe verse como la primera de una serie inevitable de aumentos, también ha advertido de que no parece probable que sea la última subida si no hay una solución al conflicto de Oriente Próximo.

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"El aumento de hoy no debe interpretarse como el primero de una inevitable y larga secuencia de subidas. Esto no es inevitable. Pero a menos que se resuelva el conflicto en Oriente Próximo, tampoco parece probable que sea el último aumento", ha explicado el banquero central del Reino Unido.

De hecho, si bien el escenario base de la institución apunta a que la tasa de inflación podría rondar el 5% el próximo año, en un escenario adverso, en el que no se resuelva el conflicto en curso, la tasa podría alcanzar un máximo del 6,2% y mantenerse por encima del objetivo del 2% durante todo el período de previsión.

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"A menos que se logren avances en la resolución del conflicto, o que haya otras noticias que mitiguen el riesgo de presiones inflacionarias, podría justificarse un nuevo aumento del tipo de interés oficial", ha adelantado, advirtiendo de que cuanto más persista el conflicto y eleve los precios de la energía, como en el escenario adverso, mayor será la probabilidad de que se produzcan efectos inflacionarios persistentes y mayor deberá ser el nivel de los tipos de interés.

En este sentido, ha subrayado que, hasta el momento, la evidencia de que que los mayores costes energéticos se hayan trasladado de forma más generalizada a los precios de los bienes y servicios de consumo "es limitada" y ha advertido de que la evolución del crecimiento salarial durante los próximos dos años será un indicador importante de efectos emergentes de segunda ronda para el banco central.

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Por otro lado, Bailey ha destacado como aspecto positivo que, tanto la actividad global como la nacional, han superado las expectativas ante las perturbaciones, añadiendo que existen indicios de que algunos sectores de la economía británica se han visto impulsados por la inversión en IA, por lo que se ha mostrado confiado en que el crecimiento anual del PIB supere el 2%.