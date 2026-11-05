Ucrania cifra en cerca de 1,6 millones las bajas sufridas por Rusia desde el inicio de la invasión en 2022

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Las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado este jueves a cerca de 1,6 millones las bajas sufridas en combate por el Ejército de Rusia, entre muertos y heridos, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que "las pérdidas totales estimadas del enemigo entre el 24 de febrero de 2022 y el 5 de noviembre de 2026 ascienden a cerca de 1.599.390", incluidas 2.380 en los combates registrados durante las últimas 24 horas.

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Ucrania aseguró el 9 de septiembre que esta cifra de bajas en las filas rusas había superado los 1,5 millones, lo que supone que en menos de dos meses Moscú habría sufrido alrededor de 100.000 bajas más, sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado sobre estos balances.

Por otra parte, el Estado Mayor ucraniano ha destacado que Rusia ha perdido durante la guerra 12.454 carros de combate, 25.623 vehículos de transporte de tropas, 51.902 sistemas de artillería, 1.738 sistemas de defensa antiaérea, 452 aviones, 356 helicópteros, 35 buques, dos submarinos y más de 596.200 drones.

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"Las Fuerzas de Defensa de Ucrania están destruyendo sistemáticamente al personal, el armamento, el equipo militar y los activos de apoyo del enemigo. Esto debilita sus capacidades ofensivas, dificulta la reposición de recursos y el reabastecimiento de las tropas, y disminuye la capacidad de Rusia para continuar su agresión armada contra Ucrania", ha zanjado.