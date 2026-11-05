El presidente de Israel prosigue las consultas para encargar la formación de Gobierno

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Jerusalén, 5 nov (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, prosiguió este jueves las consultas con los partidos para encargar la formación de un Gobierno tras las elecciones del pasado día 27, después de que este miércoles las formaciones con menos representación recomendaran al actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, y al líder opositor Gadi Eisenkot.

Después de consultar este miércoles a tres de los once partidos que consiguieron escaños en la Knéset (Parlamento israelí), este jueves le toca el turno al resto de formaciones, por orden de menos a más representación parlamentaria, con lo que Herzog acabará el día reuniéndose con un representante del Likud, el partido de Netanyahu y el que obtuvo más votos.

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En las consultas del miércoles, representantes del partido ultraortodoxo Shas y del de extrema derecha Sionismo Religioso (ambos miembros de la coalición de Gobierno saliente) respaldaron a Netanyahu, mientras que el partido opositor de derecha nacionalista Israel Beitenu recomendó a Eisenkot.

Herzog comenzó la jornada del jueves recibiendo a un representante de otro partido judío ultraortodoxo que forma parte de la coalición de Netanyahu, Judaísmo Unido de la Torá, que según la Presidencia israelí no recomendó a ningún candidato para formar Gobierno.

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Las reuniones se desarrollan en el contexto de una Knéset fragmentada y sin un camino claro para formar una mayoría clara, en la que el Likud y sus aliados suman 53 escaños, frente a los 48 del bloque opositor y 19 de los partidos árabes.

Se espera que Netanyahu reciba 46 recomendaciones -la suma del número de escaños de los partidos que lo recomendarán-, mientras que se prevé que Gadi Eisenkot, presidente de Yashar!, obtenga 56 y sea el elegido por Herzog para intentar lograr una coalición en un plazo máximo de 42 días.

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Si fracasa, el presidente podrá encomendar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación. EFE

(foto) (vídeo)