Nuki lanza su solución de acceso inteligente invisible para viviendas de nueva construcción y cerraduras ya existentes

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Nuki ha lanzado una solución de acceso inteligente invisible para construcciones nuevas que es compatible con las cerraduras motorizadas ya instaladas y ha ampliado su gama de accesorios con Keypad 2 NFC con la función de detección de manipulación y robo.

La firma tecnológica ha lanzado oficialmente Smart Module, una solución diseñada para las viviendas de nueva construcción que integra la cerradura inteligente directamente en la estructura de la puerta haciendo que pase desapercibida y que permanezca siempre activa con un sistema de alimentación permanente.

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Para integrar Smart Module directamente en las líneas de producción de los fabricantes de puertas, Nuki colabora con empresas como REHAU Window Solutions, especialista en polímeros.

Smart Module también es compatible con las cerraduras motorizadas que ya están instaladas, mediante la instalación de forma invisible en una caja de empotrar estándar, para lo que la firma tecnológica confía en profesionales como electricistas, carpinteros e integradores de sistemas reunidos bajo el paraguas de Nuki Pro Partners.

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El cofundador y director ejecutivo de Nuki, Martin Pansy, ha destacado que Smart Module les permite "ofrecer a los clientes total libertad de elección por primera vez". "Quienes quieran convertir sus puertas actuales en inteligentes por sí mismos en tan solo unos minutos pueden optar por Smart Lock. Y quienes prefieran una solución invisible y de instalación permanente, ya sea integrada de fábrica en viviendas de nueva construcción o al modernizar cerraduras motorizadas existentes, disponen ahora de esa misma libertad con Smart Module", ha explicado.

Nuki Smart Module ya está disponible en Europa por 359 euros, tanto como solución integrada a través de fabricantes de puertas como en formato independiente, a través de Nuki Pro Partners autorizados y en la tienda 'online' de Nuki.

AMPLIACIÓN DE LA GAMA KEYPAD 2 NFC

Nuki también ha ampliado su catálogo actual con una edición en color blanco del teclado Keypad 2 NFC, que se integra en fachadas de tonos claros y entradas de diseño moderno, y con la incorporación de la función de detección de manipulación y robo.

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Esta función integra un sensor en el compartimento de las pilas para que detecte movimiento o la retirada del dispositivo, ante lo que el sistema reacciona inmediatamente. Los usuarios reciben una notificación, siempre que tengan activada esta función, y el incidente queda registrado en el historial de actividad.

Las personas no autorizadas no podrán abrir la puerta mediante el teclado, restablecer el dispositivo ni vincularlo a otro dispositivo Nuki. Si el teclado se ha movido de forma legítima, una única autenticación mediante huella dactilar o código de acceso permite recuperar todas las opciones de apertura.

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La nueva tapa del compartimento de las pilas con sensor de detección de manipulación y robo está disponible por separado en la tienda 'online' de Nuki, para los usuarios que ya cuentan con un Keypad 2 NFC negro, disponible por 4,90 euros.