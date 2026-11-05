México detiene a alias Panda, presunto líder criminal en el estado de Veracruz

Guardar

Ciudad de México, 5 nov (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron en el estado de Veracruz (este) a un hombre identificado con el alias de Panda, señalado como presunto líder regional de una organización criminal vinculada con secuestros, extorsiones, narcotráfico y comercio ilegal de combustible, informó este jueves la Secretaría de Marina.

La detención se realizó en la colonia Estero del Pantano, en el municipio de Coatzacoalcos, mediante un operativo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales.

PUBLICIDAD

Según la Marina, el detenido presuntamente encabezaba una estructura criminal con presencia en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán, en el sur de Veracruz, y contaba con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad.

Las investigaciones comenzaron en enero de 2026, tras el secuestro de dos empresarios en Cosoleacaque, un caso que permitió identificar las actividades de la organización.

Ese mismo mes, las autoridades desmantelaron un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad en Jáltipan, donde fue detenido otro sospechoso, conocido como 'Sparta'.

La dependencia precisó que, como parte de la estrategia de seguridad desplegada en Coatzacoalcos, han sido detenidas 163 personas, de las cuales 103 estarían vinculadas con organizaciones delictivas que operan en la región.

Las autoridades estiman que estas operaciones han ocasionado pérdidas económicas por unos 40 millones de pesos (aproximadamente 2,2 millones de dólares) a los grupos criminales.

Veracruz, situado en la costa del golfo de México, es un estado estratégico por su actividad portuaria, industrial y energética, donde las autoridades mantienen operativos contra organizaciones dedicadas a la extorsión, el secuestro y el robo de combustible. EFE