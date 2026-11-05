Los Pumas necesitan interrumpir el vuelo de las Águilas del América

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México, 5 nov (EFE).- América, líder del torneo Apertura mexicano, se asoma este sábado a la penúltima jornada frente a Pumas, un rival que necesita los 3 puntos para saltar desde el décimo puesto a la zona de los ocho mejores y asegurar de paso una plaza en la liguilla final.

La misión no pinta fácil pues América, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, ha estructurado una línea ofensiva en la que destacan el mexicano Henry Martín con 10 goles y el colombiano Miguel Borja con 6.

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América no puede fiarse de su presente, pues de perder corre el riesgo de ceder el liderato a Guadalajara o Cruz Azul, sus más inmediatos perseguidores.

En otros partidos atractivos de la penúltima jornada, Guadalajara visitará el sábado a León, que es séptimo. Y Cruz Azul a Tigres, ya eliminado.

Será una fecha en la que nadie puede ceder puntos en la recta final.

El delantero venezolano Salomón Rondón, líder goleador con 15 tantos, 5 más que Henry Martín, liderará el ataque de Pachuca que el sábado visitará al Atlas en un duelo de necesitados de 3 puntos.

Atlas tiene la tranquilidad de ocupar el cuarto puesto, pero quiere más. Y Pachuca urge dejar el duodécimo escalón. Para ello debe ganar 'sí o sí' los dos partidos que le restan.

La jornada comenzará este viernes, cuando Santos Laguna, que acumula 7 triunfos y una derrota en sus últimas 8 presentaciones, visitará al Atlante con el propósito de extender la buena racha.

Santos, octavo, con la tercera mejor defensa del campeonato; tratará de plantarse bien para vencer al alicaído Atlante, que yace en el antepenúltimo escalón.

En otros partidos, este viernes San Luis recibirá a Juárez y Necaxa a Tijuana.

El sábado Toluca recibirá a Monterrey y el domingo, Puebla visitará a Querétaro.

- Partidos de la penúltima jornada:

06.11: San Luis-Juárez, Necaxa-Tijuana y Atlante-Santos Laguna.

07.11: Atlas-Pachuca, Tigres-Cruz Azul, Toluca-Monterrey y Pumas-América

08.11: Querétaro-Puebla y León-Guadalajara. EFE