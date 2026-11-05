05/11/2026 La Reina Letizia, una perfecta anfitriona en clave 'work' con un detalle romántico que marca la diferencia. Después de presidir este miércoles en el Palacio Real junto al Rey Felipe VI la cena de gala que ha dado el pistoletazo de salida a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se está desarrollando estos días en Madrid y que reúne a 22 países de Europa y América Latina cuyas lenguas son el castellano y el portugués, la Reina Letizia ha ejercido de anfitriona de excepción este jueves en la agenda paralela para las primeras damas y consortes de los mandatarios participantes en este encuentro de primer nivel internacional. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

Después de presidir este miércoles en el Palacio Real junto al Rey Felipe VI la cena de gala que ha dado el pistoletazo de salida a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se está desarrollando estos días en Madrid y que reúne a 22 países de Europa y América Latina cuyas lenguas son el castellano y el portugués, la Reina Letizia ha ejercido de anfitriona de excepción este jueves en la agenda paralela para las primeras damas y consortes de los mandatarios participantes en este encuentro de primer nivel internacional.

El Palacio Real de El Pardo ha sido el escenario elegido para acoger varias actividades para poner el foco en la trata de personas víctimas de explotación sexual, y la inclusión de personas con discapacidad, en las que su Majestad ha debutado como 'cicerone' de los acompañantes de los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno que han viajado hasta la capital española para asistir a la Cumbre.

PUBLICIDAD

Una cita muy especial en la que la Reina Letizia se ha convertido en la absoluta protagonista y en la que, tras deslumbrar en la cena de gala recuperando uno de los diseños más imponentes de su vestidor -un vestido azul noche de DelPozo con maxiflor en el pecho- ha vuelto a cautivar tanto dentro como fuera de nuestras fronteras con un estilismo en clave 'work' sencillamente impecable.

Volviendo a hacer gala de su sostenibilidad, la madre de la Princesa Leonor ha rescatado un traje que le hemos visto en varias ocasiones; un dos piezas de Hugo Boss en color azul pastel -que precisamente estrenó en 2024 en el solemne acto del 40º aniversario de la jura de bandera del Rey Felipe en la Academia General de Zaragoza, donde en ese momento afrontaba su primer curso de formación castrense la Princesa de Asturias- formado por americana estructurada con hombros marcados, bolsillos vistos y botonadura frontal en negro, y pantalón de corte ancho.

PUBLICIDAD

Lo ha combinado con una camisa negra estilo 'lady' con una romántica lazada pussy al cuello, y las bailarinas de tacón bajo de Sézane negras que tiene en varios tonos y se han convertido en sus favoritas por su versatilidad y elegancia sin renunciar a la comodidad. Un outfit perfecto para la ocasión que ha completado con unos pendientes colgantes en forma de lágrima con piedra azul.

La jornada en el Palacio Real de El Pardo ha comenzado con la Reina pronunciando un discurso de bienvenida a las primeras damas y acompañantes: "Bienvenidas a este lugar. Utilizo un femenino plural acogedor en el que está incluido todo el mundo y por supuesto, también el primer caballero de Costa Rica y el esposo del canciller venezolano. Pensamos que había dos asuntos que tienen mucho que ver con la dignidad de las personas. Primero, el delito de trata con fines de explotación sexual y, segundo, es la cultura inclusiva, que es la transformación de esa mirada hacia el mundo de la discapacidad y la diversidad funcional y de cómo el arte sanan".

PUBLICIDAD

A continuación, Doña Letizia ha ejercido de maestra de ceremonias en una mesa redonda sobre la trata de personas víctimas de explotación -con especial atención a las niñas-, y acto seguido se han llevado a cabo dos representaciones escénicas para poner en valor la cultura como elemento clave de inclusión para las personas con discapacidad.