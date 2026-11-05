La noruega Equinor avanza en exploración petrolera 'offshore' en Argentina

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Buenos Aires, 5 nov (EFE).- La petrolera noruega Equinor anunció este jueves su decisión de avanzar a un segundo período exploratorio en áreas 'offshore' (costas afuera) de Argentina en las que está asociada con otras empresas.

Equinor indicó en un comunicado que pasará al segundo período exploratorio en las áreas AUS 105, junto a las petroleras argentinas YPF y CGC, y AUS 106, junto a YPF.

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Ambas áres, en las que Equinor es el operador, se encuentran en aguas del Atlántico sur bajo jurisdicción de Argentina.

Equinor tiene una participación del 40 % en AUS 105 y del 53 % en AUS 106.

"La perforación exploratoria en ambas áreas está prevista para 2028-2029, sujeta a la finalización de los procesos ambientales y regulatorios y la obtención de los permisos correspondientes", indicó la petrolera noruega, que está presente desde 2017 en Argentina. EFE