La FIFA continúa en Bilbao con su segunda visita a las ciudades candidatas a albergar el Mundial 2030

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La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) ha desarrollado en Bilbao otra jornada de trabajo como parte de su segunda visita a las distintas ciudades candidatas a albergar la Copa Mundial masculina del año 2030, torneo que organizará España junto a Portugal y a Marruecos.

Según indicó este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en una nota de prensa, el escenario principal de dicha jornada ha sido San Mamés y en ella han participado los delegados de la FIFA junto a un equipo de la propia RFEF y también representantes del Athletic Club y de las instituciones públicas de Bilbao y del País Vasco.

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Un día antes de esta visita al estadio bilbaíno y a las instalaciones de Lezama, los delegados de la FIFA estuvieron en San Sebastián, también posible sede mundialista, con el mismo objetivo de inspeccionar Anoeta y otros enclaves de interés deportivo en la capital guipuzcoana.