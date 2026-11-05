La demócrata Hinojosa, gobernadora electa de Texas: "Tendremos un gobierno bipartidista"

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Austin, 5 nov (EFE).- Gina Hinojosa, la demócrata de origen mexicano elegida en las elecciones de medio mandato del martes como gobernadora de Texas, prometió trabajar con los republicanos y adelantá que liderará el estado de manera "bipartidista".

En su primera rueda de prensa desde la histórica victoria de esta semana, en la que desbancó al actual gobernador Greg Abbott, en el poder desde 2015 y quien buscaba se reelegido a un cuarto mandato, Hinojosa dijo que gobernara para "todos los texanos". EFE

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