Juicy BAE se consagra y pone al público a "perrear a escondidas" en su primera vez en La Riviera

Guardar

La artista Juicy BAE se ha consagrado este jueves ante una abarrotada Riviera con su trabajo 'Perreando a escondidas'. Ha sido la primera vez que Cristina Vela ha actuado en solitario en la sala madrileña.

Durante algo más de una hora, la rapera sevillana ha interpretado al completo este último trabajo, con el que se aleja del R&B para tomar el sonido del reguetón de la primera década de los años 2000.

PUBLICIDAD

Desde 'Vamo allá' a 'Desnuda', Juicy ha encendido al público con las canciones de este trabajo. Se ha acompañado de varios invitados: Recycled J cuando ha sonado ‘Jealousy’ y Hoke, quien la ha acompañado en ‘Bitch’.

De hecho, uno de los momentos más enérgicos ha sido junto a L0rna, que ha subido al escenario para interpretar ‘Chin chin’ ante los gritos del público.

Pero siendo fiel a sus inicios y contentando al público, Juicy también ha dejado espacio para canciones como 'CTRL', ‘Por ti’, ‘Rojo sangre’ o ‘69’, de sus anteriores trabajos.

Aunque la artista es habitual en los carteles de grandes festivales como el Primavera Sound de Barcelona, el Bilbao BBK Live, el Riverland en Asturias o el Festival B de Barcelona, esta noche ha consagrado su proyecto ante casi 2.500 personas.

PUBLICIDAD

Concretamente, con su anterior disco actuó ante apenas 1.000 espectadores en salas como el Teatro Barceló, por lo que el salto a La Riviera constata su crecimiento más allá del circuito 'underground'.