Ingresos de exportaciones de café salvadoreño crecieron 12 % al cierre de ciclo 2025-2026

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San Salvador, 5 nov (EFE).- Los ingresos acumulados por las exportaciones del café de El Salvador crecieron un 12 % al cierre del ciclo 2025-2026 en comparación con la cosecha anterior, de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Salvadoreño del Café (ISC) divulgadas este jueves.

Las cifras dan cuenta de que los ingresos por la exportación del grano entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 sumaron más de 196,05 millones de dólares, frente a unos 175,04 millones registrados en la cosecha 2024-2025, con una diferencia al alza cercana a los 21 millones.

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"En el ejercicio 2025 /26, hasta septiembre de 2026, el volumen de exportaciones presenta un alza del 0,33% en comparación con el mismo período del ejercicio 2024 /25. En términos de valor en dólares se registra un incremento del 12 % frente al mismo periodo del ejercicio previo", indicó el ISC.

Los datos estadísticos de la cosecha señalan que se exportaron 607.908 quintales oro, de los 964.017 quintales oro-uva cosechados.

Del total de café salvadoreño exportado, las ventas de café oro representaron más de 189,57 millones de dólares de ingresos, el café soluble llegó a 4,13 millones y el café tostado a 2,33 millones.

En el ciclo 2025-2026, Norteamérica compró el 64 % del volumen de café salvadoreño exportado, el 16,9 % fue enviado a Europa, el 5,4 % a Asia y el 3,8 % a Oriente Medio.

Se conoce como café oro al grano al cual se le han quitado las diversas cáscaras que lo cubren y se encuentra listo para su tostado, mientras que el oro-uva es el fruto maduro del café recién cortado, al que no se le ha quitado la cáscara, ni ha sido sometido a ningún proceso.

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Los ingresos acumulados por las exportaciones del café de El Salvador crecieron un 31,28 % en todo el ciclo 2024-2025 con 175,04 millones de dólares.

La caficultura salvadoreña, cuyo ciclo de cosecha comienza en octubre y concluye en septiembre del año siguiente, se vio fuertemente golpeada por el hongo de la roya y la crisis climática, que la ha llevado a registrar, desde el ciclo 2013-2014, sus mínimos históricos de producción del grano.

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Este grano fue el principal motor de la economía salvadoreña en las décadas de 1920 y 1930, representando un 90 % de las exportaciones y actualmente es el principal producto agrícola de exportación. EFE