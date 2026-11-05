Italia exige a la UE que designe a "una sola voz" para las conversaciones de paz sobre Ucrania

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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha remitido este jueves una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para expresarle su malestar por la falta de coordinación entre los Veintisiete en las conversaciones de paz para Ucrania organizadas por Estados Unidos y reclamar que la Unión Europea designe "de una vez por todas" quién debe representarla en el proceso.

"Lo que sigo pidiendo es que se decida de una vez por todas quién se sienta en la mesa de negociación en representación de la Unión Europea, y con qué mandato", ha señalado Meloni en la misiva, difundida por el Palacio Chigi, en la que ha afeado que distintos países europeos estén impulsando iniciativas diplomáticas que se solapan entre sí y que, a su juicio, no ayudan a convencer a los socios ni a Rusia a que detengan "una agresión sin sentido".

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En su carta, Meloni ha expresado su frustración al constatar que en las últimas semanas se han producido diversas reuniones en diferentes formatos, algunas de ellas sin la participación de todos los Estados miembro. Ha puesto como ejemplo las conversaciones en Miami entre Estados Unidos y Ucrania, hasta la reunión de Oslo donde participó un alto cargo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como los contactos telefónicos de los líderes de Finlandia y Noruega con el presidente ruso, Vladimir Putin.

La primera ministra también ha lamentado que se esté organizando en Alemania una nueva reunión de la Coalición de Voluntarios el próximo 19 de noviembre, apenas una semana antes de que tenga lugar una encuentro "formato Berlín" al margen de la Comunidad Política Europea del 11 de noviembre en Dublín. "Por si fuera poco", ha proseguido, se suman las reuniones a nivel técnico mantenidas estos días en Bruselas en las que han estado presentes la Comisión y solo dos Estados miembro: Francia y Alemania.

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A ello se suma, según ha denunciado, la previsión de una presencia europea "no mejor precisada" en las conversaciones entre Ucrania y Rusia que tendrán lugar en Abu Dabi bajo mediación estadounidense el próximo 11 de noviembre. De hecho, según fuentes europeas, la presencia comunitaria no está prevista en esa cita.

"He enumerado solo los ejemplos del último mes porque creo que explican mejor que cualquier palabra hasta qué punto todo esto nos está restando credibilidad en la gestión de uno de los expedientes más complicados a los que se enfrentan nuestras naciones. Y estoy convencida de que todos nos damos cuenta de que, al dar la imagen de una Europa que avanza de forma dispersa, no hacemos sino favorecer los intereses de quienes quieren que esta guerra continúe", ha advertido.

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Asimismo, ha querido aclarar que su reclamación no responde a un intento de garantizar la presencia de Italia en las negociaciones, sino a la necesidad de establecer una posición común. "No estoy pidiendo un puesto para Italia en este o aquel formato", ha asegurado, antes de advertir de que su Gobierno no está dispuesto a aceptar que se negocien "sin mandato" compromisos que posteriormente también deba asumir su país.

Por todo ello, Meloni ha solicitado formalmente a Costa que incluya esta cuestión en el próximo Consejo Europeo informal de Dublín --que tiene lugar la semana que viene--, con el objetivo de que los líderes de los Veintisiete puedan adoptar una decisión definitiva en la cumbre de diciembre, previa coordinación con Reino Unido, Noruega y otros socios europeos.

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