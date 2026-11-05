Google, Meta y TikTok demandan a California para frenar ley que restringe su uso a menores

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Los Ángeles, 5 nov (EFE).- Las empresas tecnológicas Google, Meta y TikTok demandaron al estado de California para bloquear una nueva ley que obliga a las plataformas de redes sociales a impedir que los menores de 16 años utilicen funciones consideradas “adictivas”, según informó el periódico Los Angeles Times.

En concreto, los gigantes de las redes sociales pidieron impedir la aplicación de la Ley 1709 de la Asamblea, que prohíbe a las plataformas de redes sociales ofrecer funciones como el desplazamiento infinito (infinite scroll), la reproducción automática (autoplay) y la visualización de contenido recomendado a adolescentes y niños.

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La ley, firmada por el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, el pasado 10 de septiembre, requiere que las plataformas verifiquen la edad de los usuarios. Además, crea una comisión estatal de seguridad electrónica para vigilar que se cumpla la medida.

Newsom defendió la ley al asegurar que la seguridad de los menores “merece estar en el centro de toda conversación sobre tecnología” y que las medidas para proteger a los consumidores deben avanzar al ritmo que la innovación.

Las empresas de redes sociales, que presentaron demandas por separado, invocaron su derecho a la libertad de expresión, garantizado por la Constitución.

Además, argumentaron que la Ley de Decencia en las Comunicaciones (Communications Decency Act), la cual protege a las plataformas en línea frente a demandas relacionadas con contenido publicado por terceros, las ampara, según información citada por el rotativo.

Meta, Google y YouTube presentaron sus demandas en el Distrito Norte de California, mientras que TikTok lo hizo en el Distrito Central.

Las tecnológicas han enfrentado este año varios litigios debido a acusaciones de que crearon adicción en sus usuarios menores de edad, lo que habría causado daños y problemas en su salud mental.

En marzo, un jurado de Los Ángeles declaró responsables a ambas compañías por el diseño de Instagram y YouTube, al considerar que sus características favorecían el uso compulsivo entre jóvenes.

La demanda fue presentada por Kaley G.M. (KGM), una joven que sostuvo que el uso de las plataformas contribuyó a sus problemas de salud mental, y ordenó a ambas compañías pagar una indemnización de 6 millones de dólares.

A esto se suma que un jurado en Nuevo México le impuso una multa de 375 millones de dólares a Meta por engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y los riesgos para los menores. En agosto, un juez añadió otros 567 millones para atender los daños relacionados con la salud mental juvenil, elevando esa sanción a 942 millones.

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El mes pasado, otro fallo judicial ordenó a la compañía fundada por Mark Zuckerberg pagar 25.000 millones de dólares por violaciones de las leyes de protección al consumidor relacionadas con la privacidad de los datos y la moderación de contenidos en Facebook en Nuevo México.

Meta anunció que apelaría esta última decisión. EFE