Guatemala contiene motines de pandilleros en dos cárceles de alta seguridad

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Ciudad de Guatemala, 5 nov (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala restablecieron el control en dos prisiones de alta seguridad del sur y sureste del país este jueves tras liberar sin violencia a varios guardias penitenciarios retenidos desde la noche del miércoles por pandilleros amotinados.

Las revueltas se produjeron en el centro penitenciario Renovación I, ubicado en el departamento (provincia) de Escuintla -a unos 70 kilómetros al sur de la capital-, y en la cárcel El Boquerón, en el departamento de Santa Rosa, situado a unos 65 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala.

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Los sucesos se producen diez meses después de una crisis penitenciaria similar ocurrida a mediados de enero de 2026, cuando revueltas en tres prisiones del país derivaron en la toma de más de 40 rehenes.

En aquella ocasión, las fuerzas de seguridad lograron la liberación de los custodios sin realizar disparos; sin embargo, en los días posteriores las estructuras criminales ejecutaron una ola de ataques armados en represalia que dejó 11 agentes policiales fallecidos.

El Ministerio de Gobernación (Interior) confirmó este jueves que la retención de los agentes fue de carácter "temporal" y concluyó durante las primeras horas de la jornada, aunque sin precisar el número de custodios afectados, que según medios de comunicación locales superaba la veintena.

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Ante la emergencia, la vicepresidenta de Guatemala y presidenta en funciones —debido a un viaje oficial del mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo de León—, Karin Herrera, informó sobre las instrucciones impartidas al gabinete de seguridad desde que se detectó la sublevación.

"He mantenido desde anoche comunicación con el Ministro de Gobernación instruyendo que se tomaran las acciones inmediatas que permitieran retomar el orden, control y seguridad de los centros carcelarios, conforme a los protocolos establecidos", declaró la funcionaria en sus canales oficiales.

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Las autoridades de la cartera del Interior detallaron que fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala mantienen inspecciones internas para verificar las causas que provocaron las revueltas simultáneas en ambos recintos penales.

"El orden y el cumplimiento de la ley son responsabilidades irrenunciables del Estado, y ejerceremos esa responsabilidad con la determinación que las circunstancias exijan", enfatizó el Ministerio de Gobernación en un comunicado.

En el penal de Renovación I permanece recluido Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo", máximo líder de la estructura criminal Barrio 18, grupo calificado como organización terrorista por los Gobiernos de Guatemala y Estados Unidos.

El sistema penitenciario de la nación centroamericana atraviesa una crisis estructural caracterizada por un hacinamiento que supera el 350 % de su capacidad instalada, con casi 24.000 personas privadas de libertad en instalaciones diseñadas originalmente para unos 7.000 reclusos distribuidas en 24 centros de detención, según datos oficiales. EFE

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(foto)(video)