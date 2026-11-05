Florida ejecutó este jueves a su preso número 19 del año e iguala el récord de 2025

Guardar

(actualiza con la ejecución)

Miami (EE.UU.), 5 nov (EFE).- Florida ejecutó este jueves a Jesse Guardado, condenado por matar a golpes y puñaladas en 2004 a una mujer de 75 años que lo había ayudado al salir de prisión, la decimonovena pena capital del estado este año, con la que igualó el récord que marcó en 2025.

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Guardado, de 64 años, recibió una inyección letal a las 6:13 hora local (11:13 GMT) en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, en el norte del estado, según la orden que firmó el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Fue la segunda de las tres ejecuciones programadas este jueves en Estados Unidos, después de que Indiana ejecutara de madrugada a Jeffrey Weisheit, condenado por asesinar en 2010 a los dos hijos de su pareja tras provocar un incendio en la vivienda familiar.

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Alabama tiene previsto ejecutar esta noche a Michael Taylor, condenado por matar a golpes a un matrimonio en su domicilio en 1991 durante un robo.

Las tres ejecuciones se producen en medio del debate nacional sobre la pena capital, reavivado tras el intento fallido de ejecutar en septiembre a Christa Pike en Tennessee y la decisión del presidente Donald Trump de cancelar la retransmisión en directo del fusilamiento de Nidal Malik Hasan, condenado por la matanza de Fort Hood (Texas) en 2009 y cuya ejecución está prevista para el 3 de diciembre.

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Estados Unidos suma 34 ejecuciones este año: 19 en Florida y 15 repartidas entre otros seis estados, según el Death Penalty Information Center (DPIC).

Florida ejecutó a 19 personas en 2025, un récord en su historia moderna, y con la de hoy suma 47 desde que el gobernador Ron DeSantis asumió el cargo en 2019, en contraste con la decisión anunciada este jueves por el gobernador de California, Gavin Newsom, de conmutar por cadena perpetua las condenas a muerte de los 548 reclusos que permanecen en el corredor de la muerte del estado.

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Guardado confesó el crimen a los investigadores y se declaró culpable sin abogado y sin pedir nada a cambio.

Un juez lo condenó a muerte en octubre de 2005, como había recomendado por unanimidad un jurado, y el Tribunal Supremo de Florida confirmó la sentencia en 2007.

En 2024, una corte de apelaciones de EE.UU. rechazó el argumento de que sus abogados lo defendieron mal en la fase en que se decidió la pena, y el Tribunal Supremo del país se negó a revisar ese fallo en 2025.

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Guardado conocía desde 2003 a la víctima, Jackie Malone, poco después de salir de prisión, donde cumplió condena por varios robos a mano armada, y ella le alquiló una vivienda y lo ayudó a encontrar trabajo.

La noche del 13 de septiembre de 2004, Guardado se presentó en casa de Malone drogado y la mató con una barra de metal y un cuchillo para robarle, según el relato del Supremo de Florida.

Florida tiene fijadas otras dos ejecuciones, las de Thomas Mitchell Overton, prevista para el 19 de noviembre, y Ricardo González, para el 1 de diciembre. Si ambas se cumplen, el estado alcanzará las 21 ejecuciones en 2026 y superará las 19 de 2025, hasta ahora su récord anual. EFE

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