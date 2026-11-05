El Supremo de Somalia declara ilegal la extensión del mandato del presidente en el inicio de una nueva crisis

Guardar

Somalia ha entrado en una nueva fase de su crisis política a cuenta de la decisión adoptada el pasado mayo por el presidente del país, Hasan Sheij Mohamud, para extender su mandato durante un año más, una medida que la Justicia ha declarado inconstitucional, lo cual ha sido respondido por el mandatario con la destitución del presidente del Tribunal Supremo.

Los cinco magistrados del alto tribunal han declarado "inválido" el decreto de Mohamud para ampliar su mandato hasta el 15 de mayo de 2027 alegando el fracaso de las negociaciones entre Gobierno y oposición para convocar elecciones en un país con estados separatistas como Puntlandia o Jubalandia.

PUBLICIDAD

La oposición criticó en tromba el decreto de Mohamud y desde entonces hay numerosos bloques políticos que ni siquiera le reconocen ya como jefe de Gobierno legítimo.

Todo queda recogido en el fallo difundido este jueves en el que ordena "anular y dejar sin efecto todos los procedimientos y medidas tomadas para enmendar la Constitución provisional de 2012", lo cual incluye "la extensión del mandato constitucional de las instituciones electas, a saber, las dos cámaras del Parlamento federal, el presidente de la República y el Gobierno federal".

PUBLICIDAD

EL MANDATARIO DESTITUYE AL PRESIDENTE DEL SUPREMO

Además, y en una nota separada, la corte ha rechazado la destitución de su presidente, el juez Baashe Yusuf Ahmed, una medida adoptada por el mandatario somalí en la noche del miércoles en lo que parecía una primera represalia por la apertura de los procedimientos para determinar la legalidad de su decisión para continuar en el poder.

PUBLICIDAD

Los cinco han considerado que el despido del presidente del Supremo "carece de fundamento jurídico alguno" y han acusado a Mohamud de tratar de "interferir" en la cuestión sobre la prórroga de su mandato.

El anuncio se produjo este miércoles a través de redes sociales, donde la Presidencia somalí adujo quejas de fiscales y magistrados para relevar a Ahmed del cargo e informó de que este sería sustituido en el puesto por su predecesor, Ibrahim Idle Suleiman.

PUBLICIDAD

Así, enmarcó la decisión en una serie de reformas para garantizar que los ciudadanos somalíes tuvieran acceso a un "sistema judicial transparente y fiable".

El nombramiento de Suleiman supondría su regreso a la Presidencia del Supremo ocho años después de su destitución a manos del entonces mandatario Mohamed Abdullahi 'Farmaajo'.