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El Gobierno rechaza las palabras de Milei ante Sánchez sobre el socialismo: "Se califican por sí solas"

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El Gobierno ha mostrado su enfado con las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, que este mismo miércoles ha equiparado el socialismo con el fascismo y consideran que estas palabras "se califican por si solas".

Así se han pronunciado fuentes de Moncloa sobre el discurso del dirigente sudamericano ante el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebra en Madrid, en el que estaban presentes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y el Rey, Felipe VI.

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"El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía", ha lanzado Milei, asegurando que "ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política".

La relación de Sánchez y Milei viene marcada por choques previos y hace solo dos semanas, en otro viaje a Madrid, el líder argentino cargó con dureza contra Sánchez llamándole "dictador", "corrupto" y "ladrón" mientras que el también secretario general del PSOE contestó reivindicando el orgullo de ser "zurdo", el término que utiliza Milei para menospreciar a la izquierda.

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Este miércoles se produjo el primer encuentro en persona entre ambos después de este episodio y los dos se han estrechado la mano con normalidad, aunque de manera fría y sin intercambiar ninguna palabra.

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