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El cantante Lasso defiende en México la fragilidad de la música en un entorno "hostil"

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Ciudad de México, 5 nov (EFE).- El cantautor venezolano Lasso confesó este jueves que le genera temor exponer su música al juicio del público y de la industria, pues considera sus creaciones "objetos frágiles" que deben enfrentarse a la mirada ajena en un entorno que calificó de "hostil".

Durante la presentación en Ciudad de México de su álbum 'Objetos frágiles en ambientes hostiles', el músico expuso los motivos del concepto central de su nuevo trabajo y la incertidumbre que acompaña el estreno de composiciones.

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"Para mí, este disco y cualquier cosa que haga es un objeto frágil. Lo hostil es entregárselo al mundo y esperar a ver qué opina la gente, si lo comparte y si lo disfruta", explicó el artista en conferencia de prensa.

El cantante precisó que el mayor desafío para un compositor radica en la recepción de sus temas: "Estamos pendientes de todo lo que todos ustedes escriben porque, cuando haces un proyecto que es vulnerable, lo que más quieres es que la gente lo acepte. En general, uno lo que quiere como ser humano es ser aceptado, es ser querido", afirmó.

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El músico indicó que, su próximo lanzamiento, un disco que cuenta con once canciones que eligió entre más de 200, está dedicado "a todas las personas que están persiguiendo sus sueños".

El proyecto, producido musicalmente por Manu Lara, incluye dos duetos: 'Borracho otra vez', grabado junto a la cantante española Ana Mena, y 'Ojalá que no te quiera nadie', con Nina Mínguez.

Respecto a la evolución sonora del material, el intérprete explicó que buscó modernizar sus arreglos sin traicionar sus raíces: "Tengo este grupo de canciones de pop rock, ¿cómo hago para que suenen muy 2026 sin perder la identidad del pop? (...) Quería que esto suene como un disco bailable sin ser bailable".

Lasso definió varias de las composiciones de su nuevo disco como "muy personales", en un contexto en el que la música pop perdió peso entre los géneros más escuchados.

El cantautor caraqueño, quien anunció que en las próximas semanas confirmará las fechas de una gira por tres ciudades mexicanas, señaló que la constancia en la composición es la base de su permanencia profesional.

"Siempre estás a una canción de cambiar tu vida", aseguró.

Con más de una década de trayectoria en el pop iberoamericano, Lasso consolidó su proyección internacional en 2022 gracias al impacto global de 'Ojos marrones', sencillo que acumuló cientos de millones de reproducciones y le valió en 2023 el Latin Grammy a la mejor canción de pop/rock. EFE

djm/mjc/eav

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