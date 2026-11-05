El cambio climático amenaza a 90 millones de desplazados, alerta Acnur de cara a la COP31

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Ginebra, 6 nov (EFE).- Cerca de 90 millones de refugiados y desplazados internos por conflictos y crisis viven en países con riesgo elevado o extremo de sequías, inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos, alerta este viernes la Agencia de la ONU de los Refugiados (Acnur) de cara a las nuevas negociaciones climáticas.

En un llamamiento a pocos días que comience en Antalya (Turquía) la cumbre anual de la ONU sobre el cambio climático (COP31), la agencia reclama medidas urgentes para proteger a estos millones de personas cada vez más expuestas a los devastadores efectos del calentamiento global.

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"Para millones de personas el cambio climático no es una amenaza lejana sino que está destruyendo sus refugios, socavando sus medios de vida y poniendo en peligro sus planes de reconstrucción", alerta el alto comisionado adjunto de Acnur para operaciones, el español Antón Leis García.

Acnur también recuerda que los desastres climáticos han provocado más de 255 millones de desplazamientos internos en el mundo durante la última década, una tendencia que podría exacerbarse en los próximos años a medida que las temperaturas medias siguen elevándose.

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En África oriental, por ejemplo, se prevé que el intenso episodio de El Niño que se está iniciando, ligado a una subida global de las temperaturas, provoque graves inundaciones que podrían obligar a dejar sus hogares a tres millones de personas en Somalia, Kenia, Sudán del Sur y Uganda antes de finales de año.

Acnur recuerda que los países frágiles y afectados por conflictos reciben apenas el 10 % de la financiación climática mundial, pese a que muchos acogen a grades poblaciones de refugiados y desplazados y sufren graves consecuencias por el calentamiento global.

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La agencia de la ONU destaca también el hecho de que la COP31 se celebre en Turquía, uno de los países que acoge a un mayor número de refugiados, lo que según Acnur es una importante oportunidad para que las necesidades de los desplazados y las comunidades de acogida estén en el centro de las discusiones.

"Los refugiados están en primera línea de la crisis climática, pero también forman parte de la solución", subrayó Leis García, quien expresó su esperanza en que la COP31 marque un punto de inflexión al reconocer el papel protagonista de estas comunidades y eso se traduzca en compromisos e inversiones concretas en su beneficio. EFE

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