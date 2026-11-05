El Alto Tribunal de Nigeria anula la candidatura presidencial del líder opositor Atiku Abubakar

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El Alto Tribunal Federal de Nigeria ha anunciado este jueves que la candidatura presidencial de uno de los más importantes líderes opositores del país africano, Atiku Abubakar, ha quedado anulada a dos meses de las elecciones, como también ha sido suspendida la cúpula de la formación que lidera, el Congreso Democrático Africano por encontrar graves negligencias en el proceso de primarias del partido.

No solo ha quedado suspendida la candidatura de Abubakar, sino que ningún otro candidato de la formación podrá presentarse a las elecciones del 16 de enero, y tanto la Presidencia como la Secretaría General del partido ha quedado disuelta, comenzando por sus máximos responsables, David Mark y Rauf Aregbesola, respectivamente.

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Así, el Tribunal Federal ha fallado a favor de la demanda presentada por el exvicepresidente nacional del partido para la sección noreste, Nafiu Bala Gombe, contra la supuesta ilegalidad de los procedimientos para elegir a la cúpula de la formación y, de manera indirecta, la selección de la candidatura de Abubakar, ex vicepresidente del país y ahora rival enconado del que en su día fue amigo y socio, el actual presidente Bola Tinubu.

Abubakar ha condenado en redes sociales la sentencia como un "intento calculado" de "debilitar al partido y frustrar la candidatura" del opositor. El momento de esta sentencia "deja las cosas muy claras" sobre la naturaleza real de un fallo un día después de la enorme concentración convocada por Abubakar en Sokoto para dar el pistoletazo de salida a su campaña.

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"El mayor error de cálculo del partido del Gobierno es suponer que mi apoyo termina en el norte del país", ha avisado el opositor antes de denunciar que tiene intención de proseguir con la campaña. Además, ha cuestionado la legalidad de la sentencia del magistrado Musa Liman por fallos de procedimiento y anunciado su intención de impugnarla entera ante el Tribunal de Apelación.