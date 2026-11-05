El 26 % de quinceañeros en la OCDE juega más de tres horas a videojuegos, en Chile el 36 %

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Berlín, 5 nov (EFE).- El 26 % de los jóvenes de 15 años en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) jugaba más de tres horas a videojuegos en un día normal entre semana en 2025, siendo Chile el país con el porcentaje más alto con un 36 %, según un nuevo informe del organismo internacional.

El segundo informe de las "Perspectivas de la economía y la sociedad digitales" de la OCDE, presentado este jueves por el secretario general de la organización, Mathias Cormann, en la Cumbre Digital de Tallin, revela que el 81 % de los adolescentes de 15 años jugaba a videojuegos en un día normal de la semana, lo que convierte esta actividad en una de las formas más comunes de ocio digital.

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El tiempo dedicado a los videojuegos entre semana se distribuye de manera desigual, ya que, de promedio, en los países de la OCDE, el 19 % de los estudiantes declaró que no jugaba en absoluto en un día típico entre semana.

Aproximadamente la mitad de los quinceañeros en la OCDE (un 54 %) jugaba hasta tres horas al día entre semana, un hábito considerado "moderado" por la organización.

En cambio, el 26 % jugaba más de tres horas al día entre semana, una proporción considerada "juego intenso".

La proporción oscila entre el 17 % en España y el 18 % en Suiza, y el 36 % en Chile.

En cambio en el Reino Unido, Suecia y Lituania, aproximadamente uno de cada tres estudiantes afirmó jugar más de tres horas al día entre semana, mientras que en Austria (19 %), Islandia (19 %) e Italia (20 %), la proporción se acerca a uno de cada cinco.

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El 5 % de todos los estudiantes confesó jugar más de siete horas al día entre semana, lo que indica que las sesiones más prolongadas se concentran en un segmento relativamente pequeño de adolescentes.

Las diferencias entre países en el tiempo dedicado a los videojuegos entre semana varía.

Así, en Eslovaquia, Chequia y Eslovenia, más de una cuarta parte de los estudiantes afirmó que no jugaba en absoluto en un día normal, en tanto que en el Reino Unido, menos de uno de cada siete estudiantes indicó no jugar nada entre semana.

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También se observan diferencias en el extremo superior de la distribución del tiempo dedicado al videojuego, dado que en Chile, el 9 % de los estudiantes señaló jugar más de siete horas al día entre semana, frente a menos del 3 % en Australia e Islandia.

El tiempo dedicado a jugar a videojuegos entre semana también varía considerablemente según el nivel socioeconómico de los estudiantes, con diferencias entre chicos y chicas.

En 2025, los chicos de entornos desfavorecidos de los países de la OCDE dedicaban 21 horas semanales a los videojuegos (13 horas en el caso de las chicas), frente a las 17 horas de los chicos de entornos favorecidos (9 horas en el caso de las chicas).

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Asimismo, las horas destinadas a los videojuegos pueden reflejarse en el rendimiento académico.

Así, los niños que afirman jugar a videojuegos entre una y tres horas aproximadamente en un día normal suelen mostrar un rendimiento similar o ligeramente superior en matemáticas, lectura y ciencias en comparación con quienes dedican menos tiempo a jugar, según la OCDE.

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Por encima de este nivel, el juego durante los días normales se asocia con peores resultados académicos, con descensos más tempranos y pronunciados entre las chicas y los estudiantes de entornos más favorecidos, explica el informe.

"Los videojuegos pueden favorecer las habilidades cognitivas, la creatividad y el bienestar, pero el juego intensivo se asocia con un menor rendimiento académico, especialmente entre las chicas y los estudiantes de entornos favorecidos", advierte la OCDE. EFE