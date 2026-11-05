China inaugura la novena edición de su Exposición Internacional de Importaciones

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Shanghái (China), 5 nov (EFE).- La novena edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), una de las principales ferias comerciales del gigante asiático, abre sus puertas este jueves en la megalópolis oriental de Shanghái.

Las autoridades del país asiático esperan que más de 4.100 empresas de 162 países, regiones y organizaciones internacionales se den cita en el evento, que ocupa más de 440.000 metros cuadrados en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones de la considerada como capital económica del país.

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Se ha confirmado asimismo la participación de más de 300 de las 500 mayores empresas del mundo, según el listado elaborado por la revista estadounidense Fortune, frente a las 290 de la anterior edición.

España contará con un total de 61 expositores en el evento, con más de la mitad de ellos (39) encuadrados en el pabellón dedicado a productos alimentarios y agrícolas. Y, como no podía ser de otra manera, uno de los productos estrella es el aceite de oliva.

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"Es un mercado muy importante. Más del 80 % de los aceites que vienen a China son españoles. (...) Para nosotros es importante que el público aprenda a cocinar con el aceite de oliva, que aprenda a incorporarlo en los platos chinos también", explica a EFE el coordinador de promoción en China de la Interprofesional del Aceite de Oliva de España, Roberto Batres.

Según la base de datos de la CIIE, también acudirán más de un centenar de participantes de países hispanohablantes, con especial protagonismo de Argentina, cuya presencia aumenta de los 42 expositores del año pasado a los 63. Uno de los debutantes es la exportadora bonaerense de vacuno Frigolar.

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Su director ejecutivo, Román Mengani, recalca que China es "el principal mercado" para la carne argentina, aglutinando cerca del 70 % de las exportaciones. Su compañero de cargo, Lorenzo Mengani, asegura que estos eventos son "muy importantes para tener contacto con los clientes: "Esa interacción nos permite seguir avanzando".

Cabe reseñar asimismo la presencia de 256 expositores provenientes de Estados Unidos, revirtiendo así la reducción del año pasado (de 210 a 197) por el recrudecimiento de la guerra comercial tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, incluso pese a que días antes había firmado una tregua -recientemente prorrogada- con su homólogo chino, Xi Jinping.

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No obstante, la CIIE llega este año con un cabeza de lista de menor rango: si en las primeras ediciones fue el propio Xi quien pronunció el discurso inaugural, desde 2023 delegó la tarea en el primer ministro, Li Qiang, y en esta ocasión, fue el 'número 6' del régimen, Ding Xuexiang, quien encabezó la ceremonia, aunque algunos rumores le apuntan como uno de los favoritos a suceder a Xi.

La CIIE se celebró por primera vez en 2018, el primer año de la guerra comercial, con el objetivo de convencer a los socios comerciales, vía incremento de las importaciones, de que China estaba comprometida con el libre comercio y el acceso a su mercado.

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Aunque algunas empresas ven la CIIE como una oportunidad para reforzar su presencia en China y para generar contactos con los importadores locales, que en algunos casos cristalizan en negocios pasado un tiempo, otras la consideran un evento simbólico y de carácter mayormente político.

"Se pensó que la CIIE contribuiría a reducir su creciente déficit comercial", explica a EFE Carlo D'Andrea, vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea (UE) en China: "Sin embargo, (...) se cierran pocas operaciones comerciales reales, y sigue sin ser tan accesible para las pymes como podría. Muchas de ellas consideran que los costes de participación son prohibitivos".

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Además, los problemas de demanda a nivel nacional se tradujeron en un frenazo a las importaciones: el crecimiento de las compras al exterior fue solo de un 0,5 % en 2025, aunque en los tres primeros trimestres del presente ejercicio la cifra se disparó un 22,3 %, principalmente por la necesidad de componentes tecnológicos, aunque casi la mitad de las destinadas a ese sector se emplea en productos para exportación, según datos de la OCDE. EFE

(foto) (vídeo)