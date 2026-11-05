China condiciona más compras agrícolas a EE.UU. a la aplicación de rebajas arancelarias

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Pekín, 5 nov (EFE).- China afirmó este jueves que mantiene una actitud abierta a ampliar las compras de productos agrícolas estadounidenses, pero condicionó ese aumento a la aplicación efectiva del acuerdo de reducción recíproca de aranceles alcanzado entre Pekín y Washington.

"China siempre ha mantenido una actitud abierta a ampliar las compras de productos agrícolas estadounidenses, pero la condición previa es que se aplique el acuerdo de reducción recíproca de aranceles de 30.000 millones de dólares por cada parte", declaró hoy la portavoz del Ministerio chino de Comercio Huang Ling en rueda de prensa.

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Huang señaló que el comercio agrícola constituye una parte importante de las relaciones económicas bilaterales y sostuvo que ampliar la cooperación en este ámbito beneficiaría tanto a los consumidores como a las empresas y agricultores de ambos países.

"Esperamos que Estados Unidos trabaje junto con China para crear condiciones más favorables para el comercio agrícola entre ambos países", afirmó la portavoz, quien planteó reducir conjuntamente los aranceles y las barreras no arancelarias, así como ampliar el acceso a los mercados.

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China y Estados Unidos acordaron en septiembre, durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Washington, un marco de reducciones arancelarias recíprocas sobre mercancías valoradas en unos 30.000 millones de dólares por cada parte, entre ellas productos agrícolas estadounidenses.

El Ministerio chino de Comercio confirmó posteriormente que más del 90 % de los productos incluidos quedarían exentos de los aranceles adicionales y pasarían a recibir el trato de nación más favorecida una vez completados los procedimientos internos.

Por otra parte, la Casa Blanca anunció en mayo que China se había comprometido a comprar al menos 17.000 millones de dólares anuales en productos agrícolas estadounidenses a partir de 2026, según informó entonces EFE.

gbm/ah