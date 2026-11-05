Bortoleto pide paciencia con el proyecto Audi y dice estar "feliz" con la temporada

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São Paulo, 5 nov (EFE).- El brasileño Gabriel Bortoleto pidió este jueves paciencia con el proyecto de Audi, sobre el cual manifestó confianza a largo plazo, y dijo que está "feliz" por el desempeño de su equipo esta temporada, en la antesala del Gran Premio de Brasil.

"Audi nunca entró en una categoría de automovilismo en la que no le fuera bien. No va a ser diferente en la Fórmula 1. Tal vez demore uno o dos años aún", dijo el piloto brasileño, quien confió en que el equipo podrá alcanzar "un desempeño sólido" para "mantenerse por un buen tiempo" entre los mejores.

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Tras haber disputado su año de novato en Sauber, Bortoleto es el encargado de liderar en pista el desembarco del fabricante alemán, que compite por primera vez en la máxima categoría con un chasis propio y una unidad de potencia desarrollada íntegramente en sus instalaciones.

"Construir un motor de Fórmula 1 es de las cosas más complejas del mundo. Es un motor totalmente único. Poder poner un motor que sabemos que hoy está por detrás de un Mercedes, un Ferrari, un Ford, pero que ya no está tan lejos, es algo especial", explicó.

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Confesó que la escudería alemana fijó públicamente 2030 como meta, pero "internamente" trabaja para alcanzar el campeonato antes.

Asimismo, contó que el próximo año será de "consolidación en la zona media" y que estima que en 2028 podrá "dar el paso para pelear con los equipos de punta".

Bortoleto dedicó palabras de entusiasmo al debut de su compatriota Rafael Câmara con Haas en el fin de semana de Interlagos.

"Conozco a 'Rafa' desde los ocho años, cuando corríamos en karting. Es un chico excelente y totalmente merecedor de estar acá", apuntó.

Consultado sobre su regreso al Gran Premio de Brasil, Bortoleto admitió que la edición de 2025 significó un punto de inflexión tras el fuerte impacto que sufrió durante la carrera sprint.

"Fue un fin de semana en el que aprendí mucho a lidiar con mis emociones. Fue la primera vez en muchos, muchos años que tomé decisiones y actitudes por emoción y no por razón cuando estaba dentro de un auto de carreras a 300 kilómetros por hora", dijo el piloto. EFE

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