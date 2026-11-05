Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 05 nov (16.00 GMT)

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Madrid, 05 nov (EFE).-

Evreux (Francia).- Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a al menos una docena de vuelos y aeropuertos europeos en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia y Dinamarca, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad.

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El Hierro (España).- Salvamento Marítimo ha desembarcado en las últimas horas en El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera a 628 migrantes, al menos 21 de ellos menores, tras rescatarlos de las siete barcazas en las que viajaban, según han confirmado a EFE fuentes de los equipos de emergencia y rescate.

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Madrid.- La reina Letizia ha asegurado este jueves que la trata de personas con fines de explotación sexual "degrada" y "vulnera" la dignidad de las personas y ha instado a "seguir impulsando y mejorando" todo el trabajo que se hace para que "se erradique de una vez ese delito".

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Madrid.- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho este jueves un llamamiento ante los líderes iberoamericanos reunidos en Madrid a acoger con dignidad a las personas migrantes y refugiadas y a respetar la cultura común, y ha subrayado que "amar lo propio no exige temer lo ajeno".

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Madrid.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha subrayado este jueves en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid que en el contexto actual "reforzar la relación entre la Unión Europea y América Latina no es una opción, sino una necesidad estratégica".

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Madrid.- El presidente de Argentina, Javier Milei, instó este jueves al Reino Unido a respetar en las Islas Malvinas "las reglas internacionales que con tanta frecuencia recomienda al resto del mundo", en un discurso ante los líderes de países iberoamericanos, a quienes agradeció su apoyo a la reanudación de negociaciones con Londres.

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Madrid.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha subrayado este jueves en Madrid que el crecimiento de un país no es posible si no se garantiza "la seguridad" y ha defendido el Compromiso Regional de Santiago, adoptado en Chile el pasado mayo, como instrumento para coordinar la lucha contra el crimen organizado transnacional.

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Madrid.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reclamó este jueves a la comunidad iberoamericana que sus acuerdos se transformen en acciones reales que ayuden a mejorar la vida de los ciudadanos.

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Madrid).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha propuesto este jueves a su país como sede para la nueva Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial (IA), al tiempo que abogó por estrechar la cooperación entre países en agricultura familiar y protección social.

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Madrid.- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, trasladó este jueves a sus colegas iberoamericanos que los pueblos de la comunidad no necesitan "pensar igual", sino que sus líderes actúen "juntos" para responder a los "desafíos globales, geopolíticos y geoeconómicos de nuestro tiempo".

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Madrid.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, centró este jueves su discurso en la XXX Cumbre Iberoamericana en "el narcoterrorismo que amenaza la soberanía" de los países iberoamericanos e hizo un llamamiento a los reunidos en Madrid a "fortalecer la cooperación y el intercambio de información" en este tema.

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Madrid.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, demandó este jueves un multilateralismo capaz de prevenir conflictos, proteger a las personas y, sobre todo, ofrecer "respuestas concretas a los problemas reales" de las sociedades, lo que los jóvenes reclaman a los gobiernos y los pueblos a las instituciones internacionales.

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Madrid.- Uruguay insistió este jueves en su apoyo a los "legítimos derechos" de Argentina respecto a la soberanía de las islas Malvinas, y reiteró el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. "contrarias al Derecho internacional", que "sufre el pueblo cubano".

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Madrid.- El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, ha abogado este jueves en su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid por que la región abandone "ideas y discursos trasnochados" y ha llamado a Iberoamérica a preguntarse cómo dar respuesta a "los desafíos" y "sueños frustrados" de los jóvenes.

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Madrid.- El canciller de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez, denunció este jueves en la Cumbre Iberoamericana de Madrid "la obsesiva guerra de asfixia económica contra Cuba que Estados Unidos ha llevado a límites inhumanos de castigo colectivo".

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Madrid.- Portugal doblará su aportación anual a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) como muestra del compromiso del país con la comunidad, que debe poner "a las personas en el centro" a nivel interno y ser "una voz de paz y diálogo" en la esfera internacional.

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Madrid.- La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha apostado este jueves por que la Unión Europea (UE) y Latinoamérica trabajen juntas para defender una "cooperación abierta basada en normas frente a la ley del más fuerte".

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Madrid.- El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, pidió este jueves en la Cumbre Iberoamericana de Madrid que se levanten las sanciones que todavía afectan al país y subrayó que Venezuela ha entrado en una "nueva etapa de transformación democrática".

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Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum.

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Buenos Aires.- La Conferencia Episcopal argentina convoca rueda de prensa para ofrecer detalles sobre la visita del papa León XIV a Argentina, del 8 al 11 de noviembre.

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Paysandú (Uruguay).- Merengue, bizcochuelo y crema son los tres ingredientes del Chajá uruguayo, un centenario postre que el sitio que elabora ránkings culinarios Taste Atlas colocó entre las 30 mejores tortas del mundo y cuyos fabricantes sueñan con hacer probar el papa León XIV durante su visita a Paysandú

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Bogotá.- Actuación del colectivo Colombia diversa en defensa del controvertido Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con motivo de su décimo aniversario.

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Guadalajara (México).- La Cámara Nacional de la Industria Tequilera celebra el XLV Día del Tequilero con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard

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Madrid.- CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, ha presentado este jueves la viabilidad de la ‘Perla Antártica’, un proyecto de investigación que explorará, a partir de febrero de 2027, la conexión submarina entre Chile continental y las bases antárticas para facilitar el intercambio de información científica.

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Roma.- Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba afectó este jueves a más de una quincena de vuelos y aeropuertos europeos en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia, después de que el martes ya varias alertas obligaran a activar amplios dispositivos de seguridad.

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Quito.- La Policía ecuatoriana desarticuló un grupo presuntamente vinculado a la banda criminal Los Lobos, una de las más poderosas del país, que está aparentemente ligado a masacres ocurridas en la provincia tropical de Los Ríos.

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Taipéi.- La Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadística de Taiwán ha registrado una inflación anual del 2,33% en octubre, quedando por debajo del 2,74% registrado en septiembre, pero aún por encima del 2% por sexto mes consecutivo.

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Yakarta.- Indonesia aceleró su crecimiento económico hasta el 5,47 % interanual en el tercer trimestre de 2026, por encima de las previsiones y del 5,29 % registrado en el trimestre anterior, pese a las turbulencias en sus mercados financieros, marcadas por recientes caídas bursátiles y por la depreciación de la rupia.

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Calcuta (India).- Activistas han celebrado este jueves una manifestación en Calcuta contra la Revisión Intensiva Especial de los censos electorales y para exigir la dimisión del Comisionado Jefe de Elecciones (CEC), Gyanesh Kumar.

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Berlín.- El ministro de Agricultura de Alemania, Alois Rainer, ha visitado este jueves el centro de distribución de la organización Berliner Tafel en Berlín, el primer banco de alimentos fundado en el país en 1993.

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Tokio.- Japón acoge el ejercicio naval anual Malabar en colaboración con Estados Unidos, India y Australia desde el 5 al 12 de noviembre de 2026.

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Granada (España).- El Nobel de Física Michel Mayor considera que colonizar Marte u otros planetas es una "absoluta locura" y algo que está fuera de las posibilidades humanas, por lo que advierte de que la humanidad tiene que asumir que la Tierra es su único hogar y debe cuidarlo.

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Barcelona (España).- La colombiana Margarita García Robayo es la ganadora del cuadragésimo cuarto Premio Herralde de Novela que entrega la editorial Anagrama por la obra 'Querida Sharik', una autoficción sobre su propia investigación de ancestros esclavos en el Caribe colombiano.

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Barcelona (España).- Los fotógrafos Brais Lorenzo, por su trabajo sobre los incendios que azotaron Galici, y Diego Ibarra, por el proyecto del derecho a la educación infantil en zonas de guerra, han sido dos de los galardonados del World Press Photo 2026, uno de los concursos de fotoperiodismo más prestigiosos del mundo.

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Ciudad de México.- El cantante y compositor venezolano ganador del Latin Grammy Lasso presentará su esperado sexto álbum de estudio ‘Objetos Frágiles en Ambientes Hostiles’

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Bruselas (Bélgica).- Los miembros del Consejo Regulador del Turrón, Ana Picó, de Turrones Picó; y Pasqual Sanchis, de Jijona S.A., salen satisfechos de la reUnión en el Parlamento Europeo para defender la IGP de los pequeños productores.

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Torroella de Montgrí (Girona, España).- La figura de 'caganer' del presidente estadounidense Donald Trump se mantiene al frente de las ventas de un negocio que ha presentado este jueves las novedades para la próxima Navidad, entre las que destacan futbolistas como Cucurella, Rodri o Lamine Yamal.

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Lisboa.- Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada definitiva de la selección portuguesa de fútbol con una publicación en redes sociales en la que afirmó que "llegó el día de devolver la camiseta siete de la selección".

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Lisbo.- La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) expresó este jueves su "profunda gratitud" a Cristiano Ronaldo, tras el anuncio de su retirada de la selección nacional, y manifestó su "firme voluntad" de organizar un homenaje a la altura de su trayectoria, después de 23 años defendiendo la camiseta de Portugal.

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Barcelona (España).- El delantero brasileño Raphael Dias 'Raphinha' ha firmado este jueves la renovación de su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030.

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Barcelona (España).- El delantero brasileño Raphel Dias 'Raphinha' ha asegurado este jueves que tras sus dos primeras temporadas en el Barcelona (2022-23 y 2023-24), en las que, según ha recordado, lo querían "echar" del club, no esperaba firmar ahora una ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2030.

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Navahermosa (España).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha mostrado sus condolencias a la familia de Jesús de Miguel tras el fallecimiento del futbolista y ha propuesto "intentar trabajar bien en la prevención", de forma que "los medios estén todos en el sitio adecuado, en el momento oportuno".

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Madrid.- Los Atlanta Falcons han realizado su entrenamiento en Madrid para preparar el partido que disputarán el próximo domingo ante los Cincinnati Bengals en el estadio Santiago Bernabéu, en el segundo encuentro oficial de la NFL que se celebra en España.

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alm/EFE

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