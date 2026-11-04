Zelenski viaja a Madrid para reunirse con Sánchez y mandatarios iberoamericanos aprovechando la cumbre

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este jueves en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aprovechará para mantener encuentros con varios mandatarios iberoamericanos presentes en la capital de España con motivo de la Cumbre Iberoamericana, según han informado fuentes gubernamentales.

Sánchez recibirá a Zelenski a última hora de la tarde en Moncloa, en la que será su quinta visita a España desde que se produjo la invasión rusa de su país en febrero de 2022. "El objetivo de ese encuentro es reafirmar el respaldo de España a Ucrania, como ha venido haciendo desde el inicio de la guerra", han explicado las fuentes.

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Además, han precisado que una vez concluya la Cumbre Iberoamericana, a primera hora de la tarde, el presidente ucraniano se reunirá con varios de los mandatarios asistentes "para intercambiar impresiones sobre la situación de su país, sus repercusiones globales y sobre los principales retos para la paz y la seguridad internacionales".

El propio líder ucraniano ha confirmado su desplazamiento a Madrid para "importantes encuentros y conversaciones" con el foco puesto en reforzar las defensas antiaéreas de Ucrania, proteger a la población ucraniana y ampliar la cooperación y la producción en materia de defensa. Fuentes diplomáticas confirman a Europa Press que el mandatario ya ha aterrizado en España.

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"Agradecemos a España la ayuda prestada. Se están preparando nuevas medidas de apoyo", ha expuesto.

Del mismo modo, Zelenski ha asegurado que durante estas jornadas se prevén conversaciones con el equipo estadounidense a escasos días de que Rusia y Ucrania vuelvan a reunirse en Emiratos Árabes Unidos para relanzar el proceso de negociaciones para poner fin al conflicto. "Estamos coordinándonos con nuestros socios para lograr resultados concretos en materia de seguridad y avanzar en los próximos pasos hacia la paz", ha señalado sobre los resultados de la cita en Abu Dabi.

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"Necesitamos protección frente a los ataques rusos y el restablecimiento de la paz. Doy las gracias a todos los que están ayudando a Ucrania", ha agregado.

Por el momento, no está claro con qué presidentes iberoamericanos se reunirá Zelenski. En Madrid estarán los líderes de Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, además del presidente y el primer ministro de Portugal. En los márgenes de la cita internacional podrá reunirse también con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que participan en la cumbre.

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