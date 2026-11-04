El senador demócrata por Texas tras una histórica victoria: Le ganamos a Goliat

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Washington, 4 nov (EFE).- James Talarico, el próximo senador demócrata por Texas, según proyecciones, comparó esta este míercoles su campaña con la historia bíblica de David y Goliat y aseguró que los tejanos "recuperaron" el estado tras una victoria histórica que terminó con tres décadas de dominio republicano.

En un emotivo discurso, en el que el político, un exlegislador estatal y seminarista presbiteriano, reveló detalles sobre la lucha de su madre por salir de una relación abusiva, Talarico dibujó su campaña como una victoria de los “desfavorecidos”.

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"Nosotros eramos los desfavorecidos en esta carrera. Nos le enfrentamos a casi 40 años de dudas y desilusión. Nos enfrentamos a más de 300 millones de dólares", señaló el político, haciendo mención al dinero que el multimillonria Elon Musk entregó a grupos que apoyaron a su contrincante, el fiscal general Ken Paxton.

"Jugaron sucio porque estaban desesperados, pero nunca perdimos la esperanza, nunca perdimos la fe. Contra el gran dinero y con todo en contra, recuperamos nuestro poder", añadió.

La carrera por el Senado en Texas es la más cara de la que se tiene constancia en EE.UU. al margen de unas elecciones presidenciales, con más de 573,2 millones de dólares gastados en anuncios, según la firma AdImpact.

La victoria de Talarico, junto con la de Gina Hinojsa, la candidata demócrata a la gobernación, rerepresentó el fin del control republicano sobre Texas, un simbólico bastión conservador que no elegía a un demócrata para un cargo estatal desde 1994. EFE

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