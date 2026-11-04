Pionyang lanza un proyectil no identificado hacia el mar de Japón en medio de tensiones

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Seúl, 4 nov (EFE).- Corea del Norte lanzó este miércoles un proyectil no identificado hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), en medio de las crecientes tensiones intercoreanas después de que tres soldados surcoreanos resultaran heridos por la explosión de dos minas en la frontera en septiembre.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS, por sus siglas en inglés) informó de que había detectado el lanzamiento, sin dar más detalles al respecto, informa la agencia de noticias Yonhap.

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Este último lanzamiento tiene lugar menos de una semana después de que Pionyang lanzara una decena de misiles balísticos de corto alcance y, según los medios estatales norcoreanos, realizara pruebas de ojivas de racimo para misiles balísticos. EFE