Sebastián Montoya dice que correr F2 en México le resulta "irresistible"

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Arturo Salgado Gudiño

México, 4 nov (EFE).- El piloto colombo-estadounidense de Fórmula 2, Sebastián Montoya, ha definido como "irresistible" la posibilidad de correr el próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez de forma casi simultánea con la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de México.

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Las fórmulas 1 y 2 transcurrirán en la capital mexicana del 29 al 31 de octubre de 2027.

"Este fin de semana di unas vueltas a la pista en México y es increíble. Me bastó para llenarme de ilusión, porque el próximo año suena irresistible estar aquí", dijo durante una entrevista con EFE el hijo de Juan Pablo Montoya, leyenda del automovilismo colombiano.

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'Sebas' Montoya vive sus últimos días con la escudería Prema Racing, que le abrió en 2025 las puertas de la Fórmula 2, considerada un semillero de pilotos que abastece a la 1.

"La verdad es que tuve celos de los pilotos de F1 por correr en México, un lugar tan especial en Latinoamérica en el que todos quieren estar. Este es un circuito espectacular, espero correrlo el próximo año. Prometo a los mexicanos dar un gran show si estoy aquí", anunció el joven nacido hace 21 años en Miami.

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Cuando el 2 parece 1

Al explicar las características particulares que tiene la Fórmula 2, Montoya resaltó la emoción de sus carreras debido al arrojo de los jóvenes que buscan mostrarse a los equipos de la máxima categoría.

"Hay muchos que piensan que las carreras de F2 son más entretenidas que las de F1 y no están lejos de la verdad. El nivel es muy cercano, nosotros demostramos a los equipos de F1 que somos capaces. Eso sí, en la 2 de repente cometemos algún exceso por esa ansia de demostrar que somos las estrellas del futuro", explicó.

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Y citó a algunos pilotos de la actual parrilla de la Fórmula 1.

"La Fórmula Uno es importante para tu carrera, pero para llegar hay que trabajar y demostrar. Para eso es la dos. Ahí están Andrea Antonelli, Alexander Albon, Lando Norris, George Russell, Franco Colapinto... Todos estuvieron en Fórmula dos. Son pilotos rápidos, que han demostrado su capacidad", apuntó.

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El hijo de Juan Pablo Montoya también destacó a los pilotos latinoamericanos que destacan en su categoría, que lidera el brasileño Rafael Câmara (Invicta Racing) y en la que también compite su compatriota Emerson Fittipaldi Júnior.

Dos mexicanos también forman la parrilla: Noel León (Campos Racing) y Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing), el paraguayo Joshua Duerksen y el argentino Nico Varrone.

Autocrítica

"Todos los latinoamericanos nos tenemos que ayudar", enfatizó.

En la actualidad, Montoya está concentrado en destacar para demostrar que puede formar junto a estos nombres.

"Muchos saben de lo que soy capaz, pero tengo que dar resultados. Este ha sido un año complicado por los problemas en mi equipo, ha sido frustrante, pero debo sobreponerme si quiero ser considerado para la Fórmula Uno. Tengo que ser uno de los mejores pilotos del mundo", expresó.

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La próxima cita de la Fórmula 2 es el Gran Premio de Catar, en el Circuito Internacional de Lusail, del 27 al 29 de noviembre.

La Fórmula 2 cumplió recientemente 10 años desde su temporada inaugural en 2017 tras un acuerdo entre la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y la GP2 Series para renombrar esta categoría.

Visto el éxito que ha tenido el Gran Premio de México, que se corre de manera ininterrumpida desde 2015, traer una fecha del serial desarrollador de talento de la FIA es consecuencia de este crecimiento.

"Llegar a México era un paso lógico. Es una gran aventura para el Gran Premio de México y para la Fórmula 2. La Fórmula 2 extiende el calendario a nuevos lugares, lugares con nuevos aficionados y atmósferas fantásticas; todo eso lo tienen aquí", declaró durante el anunció de la llegada a México Bruno Michel, director general de la FIA Fórmula 2.

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Desde su primera temporada, en 2017, 22 pilotos de esta categoría han ascendido a la Fórmula 1, hasta antes de la temporada 2026. Suman 33 victorias en grandes premios de F1 y 150 podios.

La Fórmula 2 se ha consolidado en el gusto de las audiencias con más de 60 millones de espectadores en el mundo que siguen su señal en más de 170 países.

En redes sociales, el serial cuenta con 3,5 millones de seguidores en sus plataformas digitales con un importante índice de crecimiento en interacciones, números que alcanza gracias a lo emocionante de sus carreras. EFE

(foto)