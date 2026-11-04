Más de 3.200 agentes se despliegan en Madrid para garantizar la XXX Cumbre Iberoamericana

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Madrid, 4 nov (EFE).- Un total de 3.250 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español están desplegados desde este miércoles en Madrid para garantizar el desarrollo de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en la capital española hoy y mañana, jueves.

En la Galería de las Colecciones Reales, una de las sedes del cónclave iberoamericano y donde se ubicó el centro de coordinación dispositivo (CECOR), el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, presidió la reunión de responsables que participan en el operativo de seguridad.

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La XXX Cumbre Iberoamericana reúne en Madrid a más de cuarenta altos representantes estatales, entre ellos jefas y jefes de Estado y de Gobierno, con sus delegaciones respectivas, así como mandatarios de instituciones y organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas o el Consejo Europeo.

El dispositivo de seguridad debe proteger a más de 2.000 participantes, subrayó el ministerio de Interior en un comunicado, así como los principales enclaves y sedes de la cumbre y los principales puntos neurálgicos y representativos del centro urbano.

Para ello, la Secretaría de Estado de Seguridad articuló un despliegue operativo para garantizar el correcto desarrollo de la cumbre.

Al tratarse de un evento que se celebra en Madrid, el grueso del despliegue recae en la Policía Nacional, que aporta 1.800 efectivos, a los que se sumarán 650 agentes de la Guardia Civil y otros 800 de la Policía Municipal de la capital.

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La coordinación general del dispositivo está prevista en el Plan Especial de Seguridad aprobado mediante la Instrucción 10/2026 de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo.

Como prevé el Plan Especial de Seguridad, este miércoles inició la fase crítica, que se prolongará hasta la finalización de la cumbre, durante la cual todos los operativos incluidos en el dispositivo permanecerán desplegados en su máximo nivel de activación.

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El CECOR integra responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad, de Policía Nacional y de la Guardia Civil; de los departamentos de Seguridad de la Casa del Rey y de la Presidencia del Gobierno; del Ministerio de Defensa y del Área de Seguridad Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

También participan en el CECOR la Delegación del Gobierno en Madrid; Policía Municipal de Madrid, los Servicios de Emergencias de la comunidad autónoma y el ayuntamiento, el servicio municipal de bomberos y el Sistema Operativo Sanitario de la Presidencia del Gobierno. EFE

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