Rafa Nadal, propuesto como miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

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El extenista español Rafa Nadal, socio de honor del Real Madrid, será propuesto como miembro de la Junta Directiva del club en la Asamblea General Extraordinaria que celebrará la entidad merengue el próximo sábado 21 de noviembre en su ciudad deportiva.

"La Junta Directiva del Real Madrid CF, reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva", informó el club en un comunicado.

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El conjunto madridista reconoció que es "un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial", pase a formar parte de su Junta Directiva y "contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro" de la entidad.

Nadal presenta un palmarés en tenis de 92 títulos individuales, entre ellos 22 'Grand Slam', 2 medallas de oro olímpicas y 5 Copas Davis con España. "Pero su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas", destacó el comunicado.

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"Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo", agregó el club.

El club merengue celebrará de manera presencial y telemática en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid el sábado 21 de noviembre las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes, convocando a los socios representantes del periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2028.

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La Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 09.00 horas, en primera convocatoria y a las 10.00, en segunda, si fuera preciso según informó el club. En ella se seguirá el orden del día con el informe del presidente, Florentino Pérez; el examen y aprobación del presupuesto, la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del club, así como las consolidadas con las empresas participadas, correspondientes al ejercicio 2025-26.

También se realizará el examen y aprobación del presupuesto consolidado de ingresos y gastos y el proyecto de actividades para el ejercicio 2026-27. Así como se llevará a aprobación la propuesta de cuotas sociales para la temporada 2027-28, en la que estarán exentos los menores de 11 años y los socios de al menos 50 años de antigüedad; 53,66 euros para los socios entre 11 y 14 años; la reducida de 78,33 euros; y 156,79 para los adultos.

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Después se celebrará la Asamblea General Extraordinaria, en la que se llevará a cabo la propuesta de la Junta Directiva de ratificación de Rafa Nadal como miembro de la Junta Directiva del club, de acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos Sociales.