Portugal incide en el nexo ibérico para fomentar la relación Latinoamérica-Europa-África

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Madrid, 4 nov (EFE).- El primer ministro portugués, Luís Montenegro, habló este miércoles del valor "fundamental" de la diversificación de mercados para las respectivas economías iberoamericanas, más en un contexto de inestabilidad internacional, y del valor de la península Ibérica como "punto de contacto" con Europa y también con África en estas circunstancias.

"Tenemos la obligación de estrechar y elevar aún más el potencial de la relación entre nuestros países y entre nuestros bloques políticos y comerciales", dijo en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra en Madrid con motivo de la XXXX Cumbre Iberoamericana en España.

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Aseguró que su país está muy comprometido con el desarrollo de acuerdos comerciales como el del Mercosur, el acuerdo entre la Unión Europea y México y los acuerdos entre Brasil y todos los países que forman parte de la comunidad iberoamericana.

Así, instó a aprovechar los que suponen el español y el portugués juntos: 900 millones de personas. "El portugués es la lengua más hablada en el hemisferio sur, con una fuerte conexión tanto con el continente americano como con el continente africano. La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa es miembro observador de la Cumbre Iberoamericana", y Angola a va a serlo, recordó.

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Sobre la relación con África, el Gobierno ha priorizado factores como apoyo a la actividad empresarial portuguesa en países de ese continente mediante líneas de crédito destinadas a salvaguardar las inversiones realizadas, especialmente en el sector de la obra pública, como en el caso de Angola, según Montenegro, que también citó Mozambique.

Comentó "modelos de financiación innovadores", por ejemplo con Cabo Verde y con Santo Tomé y Príncipe. "Estamos convirtiendo la deuda que estos países tienen con Portugal en inversión climática, inversión en sostenibilidad ambiental, junto a empresas portuguesas", ilustró.

"Por tanto, estamos totalmente dispuestos a servir a esta comunidad, que actúa como nexo entre el continente americano, Europa —la península Ibérica— y el continente africano. Tenemos varios intereses comunes", señaló.

Citó las comunicaciones, actualmente con "un contacto permanente, directo e inmediato a través de cables submarinos", garantizando la conexión entre los tres continentes.

"En definitiva -resumió-, disponemos de capacidad económica en los más diversos sectores (...) para tender puentes y actuar todos como socios, fomentando la inversión europea (a través de Portugal y España) y la inversión americana (a través de sus respectivos países) en África".

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También señaló que la pobreza "solo se combate mediante la creación de riqueza" y que, para ello, debe existir "confianza".

Y la Cumbre Iberoamericana "constituye una fuerza poderosa para fortalecer la confianza". Su solidez será "fundamental" para "estabilizar el mundo; hacer prevalecer los valores fundamentales de la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad del futuro; lograr el desarrollo económico y combatir la pobreza.

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Fernández participó en un conversatorio entre el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez; y los presidentes de la República Dominicana, Luis Abinader; de Bolivia, Rodrigo Paz; y de Costa Rica, Laura Fernández, moderados por el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. EFE

(foto)(vídeo)