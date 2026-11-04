Peña nombra nuevo presidente del Banco Central y pide "serenidad" ante crisis de Ueno bank

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Asunción, 4 nov (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este miércoles la designación del economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del Banco Central -que ya digirió entre 2001 y 2002- y de dos nuevos directores, y pidió "serenidad" ante la crisis desatada por la "disolución" de Ueno bank.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el cierre de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

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Ese mismo día renunció el presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien antes de llegar a la institución en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, origen del banco intervenido, y la Fiscalía ordenó detener a ocho directivos de la entidad.

En su segundo mensaje difundido en redes sociales desde que se anunció la intervención de Ueno Bank, Peña aseguró que la prioridad de su Gobierno "es y será proteger" el "fruto del esfuerzo" de miles de paraguayos afectados por el cierre de la entidad privada, una de las más populares del país.

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"Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y, sobre todo, sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos", sentenció el jefe de Estado, que describió como una "disolución" el procedimiento emprendido contra la institución bancaria.

Este miércoles, otro miembro del Directorio, Marco Aurelio González, dimitió, dejando sin cuórum esa instancia.

Peña, en un video que colgó en redes, informó que envió al Congreso "el pedido de acuerdo constitucional" para designar a Vera Bogado al frente del BCP, así como a los directores Pedro Acosta y Edsel González.

"Todos ellos cuentan con una amplia trayectoria en el sector bancario en general, con años de servicio en el Banco Central del Paraguay y particularmente experiencia en el manejo de situaciones de crisis", sostuvo.

Durante su pasada gestión en el Banco Central, Vera Bogado encabezó en 2002 la intervención del Banco Alemán, lo que se consideró entonces como un contagio de la crisis económica en Argentina, que desembocó en ese país en una serie de disposiciones que restringieron la movilización de fondos, conocidas como el "corralito".

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Además, Peña dijo haberse reunido con los presidentes de las Cámaras del Congreso, los oficialistas Raúl Latorre y Basilio Núñez, para promover una ley que permita "devolver a cada ahorrista lo que es suyo lo antes posible".

"El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección", defendió el mandatario, al detallar que, con la aprobación de la ley, esperan cubrir al 98 % de los ahorristas de la institución afectada, "iniciándose los pagos esta misma semana".

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El gobernante, un economista de profesión que fue ministro de Hacienda y funcionario del Banco Central, prometió que los responsables "deberán responder "ante la justicia, sin excepciones" y pidió a los paraguayos estar unidos "en horas difíciles".

"Mantengamos la serenidad para poder enfrentar esta situación de la mejor manera", añadió.EFE

(video)