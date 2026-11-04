Obama celebra la victoria demócrata en las 'midterms' como un mensaje claro a favor de la unidad y las soluciones

Guardar

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha celebrado este miércoles los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato, en las que el Partido Demócrata ha logrado hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso, asegurando que el pueblo estadounidense ha enviado "un mensaje claro" a favor de una política que "una a las personas en lugar de dividirlas".

"Esta noche, el pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quieren una política que una a las personas en lugar de dividirlas, y líderes que ofrezcan soluciones concretas a los desafíos que enfrentan", ha señalado Obama en redes, tras confirmarse un vuelco electoral que otorga a los demócratas la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes en lo que supone un duro revés para la actual Administración del presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

El exmandatario ha puesto en valor el papel de los candidatos demócratas que dieron un paso al frente en todo el país, destacando especialmente los triunfos obtenidos en "áreas que antes se consideraban improbables", en clara alusión a victorias históricas como las cosechadas en feudos conservadores como Texas o Kansas.

"Provenían de diferentes orígenes y representaban una gama de perspectivas políticas, pero estaban unidos por valores compartidos, una creencia en el servicio público y el compromiso de poner a las personas de sus distritos y estados en primer lugar", ha remarcado.

PUBLICIDAD

Asimismo, Obama ha aprovechado su mensaje para agradecer su labor a los "miles de funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos", subrayando que su trabajo ha sido fundamental para garantizar unas elecciones fluidas y para llevar a cabo "una de las funciones más esenciales de nuestra democracia".

Finalmente, el exdirigente demócrata ha fijado los objetivos de la formación de cara a los dos próximos años, en los que deberán lidiar con un Congreso bajo su control pero con Trump aún en la Casa Blanca.

"Aunque esta Administración tiene otros dos años en el cargo, nuestro trabajo ahora es arremangarnos, hacer cambios donde tengamos el poder para hacerlo, evitar más daños y sentar las bases para el futuro", ha concluido, en un momento en el que el Partido Demócrata ya prepara su "agenda de los 100 días" para revertir políticas económicas y sanitarias de la actual presidencia republicana.

PUBLICIDAD