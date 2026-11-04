Marruecos refrenda su compromiso con el alto el fuego tras la retirada de la Minurso

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Rabat, 4 nov (EFE).- Marruecos afirmó este martes que el compromiso con el alto el fuego firmado con el Frente Polisario en 1991 no cambiará con el fin del mandato de la Minurso, la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, según un comunicado del gabinete real.

El rey Mohamed VI se reunió con altos responsables civiles y militares a quines instruyó para "el estricto respeto a la integridad territorial del reino, de su seguridad nacional y de la tranquilidad de sus ciudadanos, en particular de la población de las provincias del sur", en referencia al territorio del Sáhara Occidental, agregó el comunicado. EFE

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