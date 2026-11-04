Manuel Pellegrini: "El equipo tuvo personalidad para buscar el partido"

Guardar

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se quedó con "la personalidad" que tuvo su equipo para buscar la victoria este miércoles en la complicada visita al Borussia Dortmund en la Champions, donde encajó su primera derrota un conjunto bético que pudo empatar en una buena reacción final (2-1).

"El equipo compitió bien desde el principio hasta el final. Desgraciadamente no pudimos sumar al menos un punto. Nos enfrentamos también a un buen rival, un campo difícil, pero el equipo tuvo la personalidad para salir a buscar el partido desde el comienzo", dijo en declaraciones a Movistar Plus que recoge Europa Press. "Desgraciadamente después del empate ellos se pusieron muy rápido de nuevo arriba en el marcador pero también tuvimos un par de ocasiones finales, mano a mano de Ortiz, remate de Aitor, pero me quedo muy conforme con lo que hizo el equipo y amargado con el resultado", añadió.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el técnico bético destacó el arreón final de los suyos gracias a la buena entrada de los cambios. "Los últimos 15 minutos fueron nuestros, los cambios entraron muy bien. Isco agarró el control del balón y el volumen ofensivo normalmente parte de sus piernas, así que el equipo está compitiendo independientemente de los que estén jugando", comentó.

"Me quedo con la impresión de que el equipo tuvo la personalidad de aunque sea Champions, sea este estadio, este equipo, el equipo sale a buscar los partidos desde el comienzo. Estamos 9 puntos de 12 que es muy importante y si hay que perder sea como hoy", terminó.

PUBLICIDAD