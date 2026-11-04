León XIV y su 'humanitas' en la Argentina que Milei quiere convertir en paraíso de la IA

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Natalia Kidd

Buenos Aires, 4 nov (EFE).- León XIV, uno de los líderes mundiales que advierten sobre los riesgos deshumanizantes de la inteligencia artificial, llegará el domingo a Argentina, donde su presidente, el ultraliberal Javier Milei, impulsa la creación de empresas automatizadas sin humanos y quiere convertir al país en un paraíso para la IA.

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En mayo pasado, el papa sorprendió al mundo al publicar su primera encíclica, 'Magnifica humanitas', centrada en la doctrina social de la Iglesia en la era de la IA, una tecnología que el documento no condena pero, según advierte el pontífice, puede deshumanizar.

"La IA ya incide en muchos ámbitos de nuestras vidas y afecta las decisiones que configuran la convivencia humana. También está cambiando drásticamente la forma en que se libra la guerra", aseveró León XIV en la presentación de su encíclica.

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El documento advierte que la tecnología no debe concentrarse en manos de unos pocos, que se necesita abordar la IA con un código ético con criterios de justicia social y que hay que "desarmar" la IA para sustraerla de la lógica de la competencia militar, económica y cognitiva.

"El papa habla en la encíclica con mucha claridad, contundencia y frontalidad, haciendo una lectura geopolítica del momento actual del mundo y llamando la atención sobre aspectos que parecerían estar complicando el futuro de la humanidad", dijo a EFE el teólogo y escritor argentino Oscar Campana, quien acaba de publicar el libro 'De León XIII a León XIV: de la cuestión obrera a la inteligencia artificial'.

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Para Campana, entre los aportes "fundamentales" de la encíclica está "la crítica a la idea de un desarrollo tecnológico concebido por fuera de los criterios éticos y que solo atiende a su propia eficacia" y a la posibilidad de que la IA "quede en manos de inversores privados, sin ningún tipo de control estatal o de organismos internacionales".

En septiembre, grandes 'popes' del sector, como Dario Amodei, de Anthropic, y Sam Altman, de OpenAI, plantearon la urgencia de ralentizar el desarrollo de la IA y regularla para no poner en riesgo a la humanidad.

Según Campana, ante la carencia de liderazgos éticos a nivel mundial, la voz de León XIV, "un líder con magnanimidad e inteligencia", se vuelve "valiosa" y respetada por personas que quizás nunca antes leyeron un documento papal.

Desde Argentina, el país que pisará el papa el domingo, Milei ha cuestionado a quienes, a su juicio, intentan "sembrar el terror" respecto a la IA, una tecnología que puede "exigir prudencia" pero no "miedo" ni tampoco "control del Estado".

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"Ante la IA, Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad", dijo Milei ante la Asamblea General de la ONU el pasado septiembre.

Y a quienes quieran desarrollar la IA en Argentina prometió un marco jurídico de "vanguardia", sin regulaciones "preventivas" y con responsabilidad limitada para las empresas, beneficios fiscales y disponibilidad de minerales críticos y energía.

Su promesa de crear un paraíso para la IA ha atraído, entre otros, al magnate Peter Thiel, dueño de Palantir -una cuestionada plataforma para análisis de macrodatos- y quien ha criticado abiertamente 'Magnifica humanitas' de León XIV.

Milei acompaña estas ideas con una propuesta al Parlamento para que apruebe un nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones -el llamado 'súper RIGI'-, que dará beneficios fiscales, impositivos y cambiarios, entre otros, a inversiones superiores a 1.000 millones de dólares en nuevas industrias, entre ellas, los grandes centros de datos de IA.

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El presidente argentino también promueve una ley que crearía la figura de sociedad automatizada, es decir, empresas que operan íntegramente mediante algoritmos o agentes de IA sin intervención humana, algo que no tiene antecedentes normativos en el mundo.

Este proyecto ha desatado una enorme polémica que trascendió las fronteras del país suramericano.

En junio pasado, el historiador israelí Yuval Noah Harari -autor de súperventas como 'Sapiens' o 'Nexus'- cuestionó los planes de Milei en un artículo publicado en Financial Times y advirtió que dotar de legalidad a las corporaciones no humanas es darle a la IA "una llave universal" de acceso a los sistemas financieros, económicos y políticos.

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"Si el papa dice en Argentina un 10 % de lo que viene planteando en todas partes, no va a ser cómodo para el Gobierno de Milei. Me encantaría que sirva para que mucha gente abra los ojos y reaccione. Lo que ofrece el Gobierno a las empresas de IA es tan llamativo que Peter Thiel directamente se instaló en Argentina", dijo a EFE Campana.

La visita del papa "será una ocasión para poner sobre la mesa este tema y, a través de un mensaje más o menos elíptico, deje pensando a la gente", concluyó el experto. EFE

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