Cecilia Suárez lleva al Teatro Alhambra un homenaje a la memoria y la lucha contra la violencia de género

04/11/2026 El Teatro Alhambra de Granada ofrece esta semana (miércoles y sábado) dos propuestas sobre la memoria, las emociones y la capacidad de transformar el dolor en una oportunidad para recuperar la esperanza. CULTURA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA JUNTA

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El Teatro Alhambra de Granada, espacio escénico de la Consejería de Cultura, ofrece esta semana dos propuestas sobre la memoria, las emociones y la capacidad de transformar el dolor en una oportunidad para recuperar la esperanza. Por una parte, este miércoles se pone en escena el espectáculo de títeres y música 'La niña que salvará nuestro mundo', de Claroscuro Teatro, dentro del 28 Festival Internacional de Teatro con Títeres, Objetos y Visual, y, el próximo sábado, la adaptación teatral de 'El invencible verano de Liliana', de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, protagonizada por la actriz Cecilia Suárez.

'La niña que salvará nuestro mundo' es una propuesta que combina títeres, máscaras y música que propone acercar al público escolar, en función especial del Ciclo Didáctico para Centros Docentes y al público familiar, esta tarde, una historia sobre el duelo, la memoria y la importancia de expresar las emociones.

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Escrita por Julie Vachon, que también dirige junto a Larisa Ramos y con Francisco de Paula Sánchez en la dirección escénica, la obra tiene como protagonista a Lirio, una niña de once años que recibe por error una misión extraordinaria: recuperar las canciones tristes de toda la humanidad para poder recordar la que le cantaba su madre.

En un viaje mágico por los territorios de la memoria y el olvido, la protagonista se encontrará con personajes y situaciones que la ayudarán a afrontar la pérdida y recuperar la alegría. La obra plantea así una reflexión sobre la necesidad de reconocer la tristeza como parte imprescindible de la vida, porque solo expresando las emociones podemos alcanzar la felicidad.

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Fundada en 2010 por Julie Vachon y Francisco de Paula Sánchez, Claroscuro Teatro es una compañía hispano-canadiense que integra distintas disciplinas artísticas en sus creaciones. Su trabajo se inspira en la música, la literatura y la historia de la pintura, y reivindica la fuerza de los relatos tradicionales para abordar los dilemas de la vida.

'La niña que salvará nuestro mundo' es una coproducción del Teatro de la Zarzuela y Claroscuro Producciones, con la colaboración del Teatro de la Maestranza de Sevilla, la asociación Bislumbres y el Festival de Música y Danza de Úbeda.

La programación se completa este sábado con 'El invencible verano de Liliana', adaptación teatral de la obra homónima de Cristina Rivera Garza. Dirigida por Juan Carlos Fisher y protagonizada por Cecilia Suárez, la obra llega al Alhambra con todas las localidades agotadas.

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A través del testimonio personal, la investigación documental y la literatura, Rivera Garza rinde homenaje en la novela a su hermana y recupera su identidad y dignidad, al tiempo que denuncia la violencia estructural que sigue marcando la vida de miles de mujeres. La publicación contribuyó, además, a reabrir el caso del feminicidio de Liliana gracias a la implicación de lectores e investigadores.

La adaptación escénica convierte este relato íntimo en una reflexión colectiva sobre la memoria, la justicia y la necesidad de recuperar la palabra frente a la violencia. Bajo la dirección de Juan Carlos Fisher, el espectáculo transforma el dolor en un acto de amor y reivindicación, desde la ternura, la lucidez y el coraje.

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Cecilia Suárez, una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional, regresa con este montaje a los escenarios españoles. Fue la primera intérprete de habla hispana nominada a los premios Emmy y cuenta con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. En España es especialmente conocida por su participación en la serie 'La casa de las flores'.

Su carrera ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Platino a la Mejor Actriz en Miniserie en 2020 y 2021 y el Premio Ciudad de Huelva del Festival de Cine de Huelva en 2023. Asimismo, compagina su actividad artística con su labor como Defensora Global de Naciones Unidas para la iniciativa Spotlight, destinada a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.

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AVANCE DEL MES DE NOVIEMBRE

Los días 13 y 14 de noviembre la programación continúa en el Teatro Alhambra con 'Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos', con María Velasco --Premio Nacional de Literatura Dramática-- y Ana Cabrera, en la que hablan del amor como algo mágico. Este espectáculo fue elegido por Babelia (El País) y La Lectura (El Mundo) como una de las 10 mejores obras del año y recibió el Premio Godot a la Mejor Autoría Original.

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Las entradas para los espectáculos de temporada están disponibles a partir de 20 euros, con descuentos por compra anticipada y tarifas reducidas para estudiantes, personas desempleadas, jóvenes, pensionistas y jubilados, titulares de la Tarjeta Joven Europea y de la Tarjeta Andalucía Junta 65, y otros colectivos. Pueden adquirirse a través de la página web del teatro, por venta telefónica y en la taquilla del Teatro Alhambra los días de espectáculo, una hora antes.