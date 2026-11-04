Rodri (Barça) no jugará contra el Atlético de Madrid por una pequeña lesión muscular

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El centrocampista español del FC Barcelona Rodrigo Hernández padece una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que le impedirá disputar este domingo el partido de LaLiga EA Sports ante el Atlético de Madrid.

Según ha informado este miércoles el club a través de un comunicado, el futbolista madrileño se ha sometido a diversas pruebas médicas tras notar molestias musculares durante el encuentro del pasado martes frente al Aston Villa.

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El parte médico de la entidad barcelonista ha confirmado la afección muscular, en concreto en el bíceps femoral, en la pierna derecha del jugador y ha detallado que el tiempo exacto que permanecerá de baja lo marcará la propia evolución de la lesión, si bien podría estar cerca de un mes de baja.

Rodri, que venía jugando la mayoría de los minutos en los últimos partidos, fue cambiado al descanso del partido de Champions contra el Aston Villa (3-0, en el Spotify Camp Nou) de este martes, siendo sustituido por Marc Bernal. Con esta baja, si Flick no recupera efectivos en defensa, el Barça pierde una pieza clave en su esquema inicial para la visita al feudo rojiblanco.

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