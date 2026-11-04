Oracle refuerza su alianza con OpenAI y su apuesta por los agentes de IA mientras avanza hacia el pago por resultados

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Oracle ha resaltado la evolución tecnológica donde la Inteligencia Artificial (IA) ha pasado de ser una tecnología que iba a transformarlo todo a una que "ya lo ha cambiado todo", en un contexto en el que la compañía ha reforzado su alianza con OpenAI, su apuesta por los agentes de IA y avanza hacia un modelo de pago por resultados, ya en pruebas, frente al de licencia por usuario.

Oracle ha compartido en Madrid el arco general de los anuncios y novedades más importantes hechos en los eventos AI World y SuiteWorld celebrados en Las Vegas (Estados Unidos) la semana pasada, que han trasladado a la prensa el nuevo director general de Oracle España, Sergio Sáez, que también es vicepresidente y director de Ventas de Oracle para España y Portugal, y el responsable de negocio de Aplicaciones de Oracle para ambos países, Alfonso Cossío.

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"La importancia de la IA cobra verdadero valor cuando se integra en los procesos de las compañías. Para las grandes empresas e instituciones públicas, donde realmente aporta es cuando entras en esos procesos críticos", ha señalado Sáez.

Los tres pilares en los que se fundamenta ahora Oracle son una sólida gestión de datos seguros, una infraestructura digital avanzada y aplicaciones empresariales potenciadas por agentes autónomos. Asimismo, Oracle apuesta por la soberanía de los datos y la flexibilidad mediante alianzas estratégicas, lo que permite a organizaciones de todo tamaño escalar sus operaciones, ya sea una administración pública o la necesidad de una empresa de operar en otro país.

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En el caso de los agentes autónomos, "un agente no es un ente diferente a una persona en el acceso a los datos", ha explicado Sáez, para a continuación recordar que un agente no subiría el sueldo a un trabajador sin la autorización de su responsable.

"Nuestra estrategia integra infraestructura, datos y aplicaciones, y seguimos ampliando nuestro ecosistema para que los clientes puedan utilizar las tecnologías que mejor respondan a sus necesidades y hacerlo a escala. La incorporación de las TPU de Google a nuestra infraestructura, la colaboración con Snowflake y el acuerdo con OpenAI responden a ese objetivo: ofrecer más opciones para optimizar costes y rendimiento, conectar distintas fuentes de información y facilitar el acceso a los datos de forma segura, rápida y escalable, allí donde el cliente decida trabajar", ha explicado Sáez en referencia a la ampliación del ecosistema tecnológico de Oracle.

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En lo que respecta al acuerdo con OpenAI, Oracle integra los modelos del laboratorio de IA, ChatGPT y Codex en las aplicaciones, los datos y la infraestructura en la nube, además de Oracle AI Workspace, que da acceso a los empleados a las apps y datos de Oracle desde ChatGPT mediante plugins, Oracle App Composer para crear apps empresariales y Oracle AI Security Mesh, que usa los modelos de ciberseguridad de OpenAI para la detección y corrección de vulnerabilidades en infraestructuras y apps.

Asimismo, Oracle ha puesto como ejemplo el propio uso que hace de la IA en la compañía: el 70 por ciento de su software ya lo desarrolla con esta tecnología y el tiempo para construir un software comercial desde la idea ha pasado de los nueve meses a seis semanas, al igual que ha sido capaz de reducir por 10 el tiempo de atención al cliente.

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Además, Sáez ha compartido uno de los grandes anuncios del AI World 2026: "El compromiso de Oracle de destinar 1.000 millones de dólares a su ecosistema de partners durante los próximos cuatro años, junto con importantes novedades en Oracle Marketplace". Esa asignación se canalizará a través de Oracle PartnerNetwork (OPN) para formación, certificación, capacitación técnica, entornos de desarrollo, financiación de la migración a la nube, entre otros.

LOS ANUNCIOS DE ORACLE AI WORLD LAS VEGAS

Alfonso Cossío ha dado los detalles de los tres grandes anuncios que ha hecho la compañía en Oracle AI World Las Vegas. El primero es Fusion Claw, un motor de ejecución de IA determinística diseñado para operar a escala empresarial y cuyo objetivo es resolver la ineficiencia y los elevados costes de utilizar agentes basados en modelos de frontera para tareas complejas y continuas.

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"Fusion Claw es el entorno de ejecución que permite a nuestras aplicaciones agénticas abordar trabajos más complejos, que requieren más tiempo y más pasos. Les permite mantener la ejecución de un proceso y revisar el plan cuando cambian las circunstancias, siempre dentro de los permisos y controles establecidos por la empresa", ha apuntado Cossío. De hecho, Oracle ya ofrece 25 apps agénticas basadas en Fusion Claw en sus soluciones de planificación de recursos empresariales, gestión del capital humano, cadena de suministro y experiencia de cliente.

El segundo es Fusion Agentic Home, una nueva interfaz visual y gráfica basada en el lenguaje natural, tanto oral como escrito, para interactuar con las aplicaciones de Fusion de Oracle y que elimina la navegación tradicional para que los empleados utilicen la conversación natural para planificar un nuevo pedido o subir el sueldo a un miembro del equipo.

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El tercer anuncio es Fusion Setup and Configuration Registry, un repositorio inteligente al estilo de GitHub que almacena las mejores prácticas y nuevos proyectos de despliegue en la forma de una guía mediante IA a clientes e integradores durante la puesta en marcha, lo que permite automatizar y desplegar la configuración si el usuario lo autoriza. El objetivo es acelerar los tiempos de implantación que hasta ahora se han basado en un 90 por ciento en configurar y un 10 por ciento en adopción.

Tras estos tres anuncios, Cossío ha revelado la transición comercial de Oracle hacia un modelo de cobro basado en resultados y unidades de IA (AI units), todavía en pruebas, que posiblemente sustituya el actual de licencia tradicional por usuario, aunque este a corto plazo se mantiene.

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Además, Oracle estudia cobrar en función de los objetivos: si un proyecto alcanza el 100 por ciento de los KPI acordados, facturaría el consumo, y si llega al 80 por ciento, solo ese porcentaje. Su división de servicios también ofrece simular antes de pasar a producción el gasto de unidades de IA que necesitará un proyecto.

Por último, Oracle y OpenAI han presentado Oracle AI SMB Bundle para las pequeñas empresas, un paquete que permite empezar de forma gratuita e incluye 12.000 dólares anuales en créditos para la nube de Oracle, y que está compuesto por ChatGPT Business, Oracle AI Workspace, Codex y App Composer para crear aplicaciones, OCI para desplegarlas y NetSuite QuickStart.

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