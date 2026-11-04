Las jóvenes promesas Barría y Vergara, entre los 25 convocados de Panamá ante Curazao

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Ciudad de Panamá, 4 nov (EFE).- El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, presentó este miércoles su lista de 25 convocados, entre ellos las jóvenes promesas Kadir Barría y Josué Vergara, para enfrentar en partidos de ida y vuelta a Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

"Lo más importante es competir. Si es con jugadores veteranos, experimentados o gente joven, nueva sin tanta experiencia, al final queremos clasificar. Es nuestro objetivo", dijo Christiansen en rueda de prensa.

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Las selecciones de Panamá y Curazao se enfrentarán el próximo 12 de noviembre en Willemstad, capital del país caribeño, para verse de vuelta el 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

Esos 25 jugadores, entre los que también destacan los veteranos Adalberto Carrasquilla, del mexicano Pumas, y Amir Murillo, del turco Besiktas, buscarán en esos dos partidos hacerse con el boleto a la fase final (Final Four) del torneo de la Concacaf, a disputarse del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y la Copa Oro de la Concacaf 2027, en junio.

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Los cuartos de final, que se jugarán en un formato de ida y vuelta, enfrentarán también a Canadá y Guatemala, Estados Unidos y Haití, y México contra Jamaica

"Sabemos que no es fácil. Curazao ha mejorado muchísimo desde la primera vez que nos enfrentamos a ellos y sabemos lo que nos espera. Lo que sí que hay que tener claro es que todo el mundo tiene que estar preparado", continuó Christiansen.

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Kadir Barría, un delantero de apenas 19 años del Botafogo brasileño, y Josué Vergara, otro joven atacante de 19 años del belga KAA Gent, son dos de las caras más llamativas de ese relevo generacional.

Los encuentros ante Curazao son el primer gran examen del entrenador hispano-danés después del Mundial de Norteamérica 2026. Christiansen ya había avisado con anterioridad sobre la entrada de jugadores más jóvenes en la selección panameña, comandada por el exjugador de Barcelona hasta 2030 después de su reciente renovación.

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Panamá salió de su gira por Asia el pasado octubre con tres empates frente a Ecuador, India y Nueva Zelanda gracias a tres jóvenes promesas (menores de 23 años) que también están entre los convocados ante Curazao. Sin embargo, allí la selección mostró problemas para transformar en gol la posesión y la circulación en peligro real.

Los convocados:

- Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fahya, Arabia Saudita), Marcos De León (Sporting San Migueiito), y Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida, Venezuela).

- Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava, Eslovaquia), Jorge Gutiérrez (Universitario, Perú), Andrés Andrade (LASK Linz, Austria), Amir Murillo (Beskitas, Turquía), Omar Valencia (New York Red Bulls, EE.UU.) Martín Krug (Juventud Torremolinos CF, ESpaña), José Córdoba (Norwich City, Inglaterra) y Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello, Venezuela).

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- Mediocampistas: Carlos Harvey (Minnensota United, EE.UU.), Adalberto Carrasquilla (Pumas, México), Cristian Martínez (Slovan Bratislava, Eslovaquia), José Luis Rodríguez (FC Juárez, México), Víctor Griffith CS Emelec, Ecuador), Daivis Murillo (Plaza Amador), Manuel Morán (CS Cartaginés, Costa Rica), Giovany Herbert (FC Kryvbas, Ucrania) y Yoel Bárcenas (Iraklis de Tesalónica, Grecia).

- Delanteros: Ismael Díaz (Club León, México), José Fajardo (Universidad Católica, Ecuador), Josué Vergara (KAA Gent, Bélgica) y Kadir Barría.(Botafogo, Brasil). EFE

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